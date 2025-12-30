Hama GaN 30 W z Power Delivery

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

HAMA ogłosiła premierę ultrakompaktowej ładowarki GaN o maksymalnej mocy 30 W. W zanadrzu ma ona złącze USB-C, wsparcie dla Power Delivery oraz kompatybilność z Qualcomm Quick Charge - czyli zestaw funkcji, który realnie przydaje się w codziennym ładowaniu telefonu, słuchawek czy innych mobilnych urządzeń. Najbardziej uwagę zwraca tu składana na płasko wtyczka. Nowy model należy do przyszłościowej serii zasilaczy, opartych o technologię GaN (azotek galu), a nie klasyczne rozwiązania krzemowe. To właśnie dzięki temu konstrukcja może być zauważalnie mniejsza od tradycyjnych ładowarek, nawet o ok. 60 proc., a jednocześnie pracować wydajniej. W praktyce oznacza to stabilniejsze działanie i o wiele mniej ciepła podczas ładowania, bo energia jest przetwarzana efektywniej.







W tym przypadku miniaturyzacja idzie w parze z pomysłową formą. Obudowa jest płaska, biała i kwadratowa, a kluczowym elementem jest chowane eurozłącze. Dzięki temu ładowarkę można złożyć na płasko i wsunąć tam, gdzie zwykle brakuje miejsca - do kieszeni spodni, kurtki czy plecaka albo organizera w torbie. Przy wymiarach 5.5 × 3.4 × 2 cm i wadze ok. 0.08 kg to sprzęt, który nie robi w bagażu żadnej różnicy. Gdy trzeba jej użyć, wystarczy przesunąć boczny przełącznik – wtyczka wysuwa się i ładowarka jest gotowa do podłączenia.



Na pokładzie znalazło się gniazdo USB-C (oznaczone na zielono), obsługujące maksymalną moc 30 W. Szybkie ładowanie zapewniają technologie Power Delivery oraz Qualcomm Quick Charge (QC 2.0/3.0). QC umożliwia znacznie szybsze ładowanie kompatybilnych urządzeń niż standardowe zasilacze, a Power Delivery odpowiada za inteligentne dobieranie parametrów – tak, by ładowanie było jednocześnie skuteczne i bezpieczne. Wbudowany chipset rozpoznaje podłączony sprzęt i automatycznie dobiera odpowiednie ustawienia.



Producent podkreśla też kwestie bezpieczeństwa, bo zastosowano tu zabezpieczenia m.in. przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem. Ma to przełożyć się na szybkie ładowanie, przy którym można dojść do wyniku zasilenia energią ok. 60 proc. baterii smartfona w raptem 30 minut. Dodatkowo sama technologia GaN, dzięki bardziej zrównoważonej pracy pod względem termicznym, ma sprzyjać kondycji akumulatora przy intensywnym, codziennym użytkowaniu. Ładowarka obsługuje zakres napięć 100–240 V, więc sprawdzi się również w podróży - wystarczy pamiętać o odpowiednim adapterze do gniazdka w danym kraju.



Ultrapłaska, składana ładowarka GaN Hama 30 W jest dostępna w katalogowej cenie 69.90 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA