Google Photos w telewizorach Samsung AI 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung pracuje nad wprowadzeniem Google Photos do telewizorów Samsung, aby umożliwić nam powracanie do najważniejszych chwil – od wycieczek i hobby po codzienne wspomnienia z bliskimi – teraz na większym i bardziej immersyjnym ekranie. Ta funkcjonalność ma zaoferować przyjemny i znaczący sposób na ponowne odkrywanie ulubionych wspomnień razem. Funkcje tworzenia i personalizacji zostaną udostępnione w ciągu roku. Dzięki tej integracji użytkownicy będą mogli odkrywać wybrane wspomnienia na swoich telewizorach, zorganizowane według osób, miejsc i ważnych momentów. Google Photos rozszerzy również zestaw doświadczeń opartych na zdjęciach, które integrują się z Samsung Vision AI Companion (VAC) , wzbogacając sposób, w jaki wspomnienia mogą być odtwarzane w ciągu dnia. Konfiguracja będzie niezwykle prosta – użytkownicy logują się swoim kontem Google, a ich wspomnienia zdjęciowe pojawiają się natychmiast na dużym ekranie.







Trzy sposoby na ponowne odkrywanie i relaks: Wspomnienia, Twórz i Tematyczne Prezentacje

- Wspomnienia (planowana premiera na początku 2026 r.): pokazuje wyselekcjonowane historie oparte na osobach, lokalizacjach i ważnych momentach po raz pierwszy na telewizorze, dostępne jako pierwsze i wyłącznie na telewizorach Samsung przez sześć miesięcy.

- Twórz z AI (planowany start usługi jako nieco później w 2026 r.): wprowadza tematyczne szablony oparte na Nano Banana, modelu generowania i edycji obrazów Google DeepMind, oferujące zabawne i kreatywne przekształcenia. Użytkownicy mogą również wykorzystać Remix do przekształcenia stylu artystycznego obrazu lub Photo to Video, aby ożywić pojedyncze chwile jako krótkie filmy.

- Personalizowane wyniki (planowany start usługi w połowie 2026 r.): użytkownicy mogą przeglądać powiązane zdjęcia w formie prezentacji na podstawie tematów lub treści wspomnień, np. ocean, wędrówki, Paryż itp.



Płynny sposób na odtwarzanie wspomnień na telewizorze

Samsung i Google Photos chcą przenieść doświadczenie galerii do centrum domu, umożliwiając użytkownikom telewizorów Samsung przeglądanie i ponowne odkrywanie najważniejszych chwil z niesamowitymi szczegółami. Ta integracja przekształci osobiste biblioteki zdjęć w przestrzeń, gdzie będziemy mogli odkrywać swoje historie, tworzyć nowe opowieści i wspominać cenne chwile z głębią i prostotą.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG