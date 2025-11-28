Anker, eufy i soundcore podczas Black Friday

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Black Friday wciąż pozostaje jednym z najważniejszych momentów sprzedażowych w roku, a urządzenia z kategorii audio, akcesoriów do ładowania i inteligentnych technologii do domu tradycyjnie dominują w koszykach zakupowych. Podobnie było w przypadku Anker Innovations – światowego lidera ładowania, elektroniki użytkowej i smart home. Wszystkie marki firmy – Anker, eufy i soundcore – Polki i Polacy wyjątkowo chętnie wybierali podczas tegorocznych promocji. Co ważne, wybrane okazje pozostają dostępne aż do 1 grudnia. W poniższym zestawieniu (rozwiń newsa), najlepiej sprzedających się produktów od Anker Innovations widać wyraźnie, że klienci szukają rozwiązań praktycznych, solidnych i technologicznie zaawansowanych.







Największym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania łączące wysoką jakość z atrakcyjną ceną w kluczowych dla użytkowników kategoriach: ładowania, audio oraz inteligentnego bezpieczeństwa.



Akcesoria do ładowania - Ładowarka z serii Anker Laptop (140 W, 4 porty, PD 3.1) z kablem USB-C

Nowoczesna ładowarka łącząca moc, elegancję i wygodę. Cztery porty umożliwiają jednoczesne zasilanie laptopa, tabletu, smartfona i słuchawek. Dwa porty USB-C oferują błyskawiczne ładowanie z mocą do 140 W, co pozwala naładować MacBook Air 15” do 50% w pół godziny. Kolorowy wyświetlacz pokazuje status ładowania, temperaturę i moc portów w czasie rzeczywistym. Składana wtyczka i antypoślizgowa konstrukcja sprawiają, że ładowarka sprawdza się zarówno na biurku, jak i w podróży.

Cena: 249 PLN (zamiast 359 PLN, rabat 31%)





Powerbank z serii Anker Laptop (25000 mAh, 165 W, wbudowany kabel) – energia na cały dzień

Przenośne źródło energii stworzone dla tych, którzy pracują w ruchu. Z pojemnością 25000 mAh i mocą ładowania do 165 W bez trudu zasili laptopa, tablet i smartfon jednocześnie. Trzy porty USB-C o mocy do 100 W każdy pozwalają ładować kilka urządzeń naraz, od MacBooka po słuchawki bezprzewodowe. Dwa wbudowane, wysuwane kable eliminują konieczność noszenia dodatkowych przewodów, a jednocześnie pełnią funkcję wygodnego paska do przenoszenia. Solidna, elegancka obudowa jest odporna na uszkodzenia.

Cena: 249 PLN (zamiast 359 PLN, rabat 31%)





Ładowarka Anker Nano (45 W) z kablem USB-C do USB-C – kompaktowy bestseller

Kompaktowa, lekka i stylowa ładowarka z technologią ActiveShield, która chroni urządzenia przed przegrzaniem i utratą mocy. Zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie smartfonów, tabletów i laptopów, niezależnie od tego, czy korzystasz z Samsung Super Fast Charging, czy urządzeń Apple. W zestawie znajduje się kabel USB-C o długości 1.8 m.

Cena: 79 PLN (zamiast 129 PLN, rabat 39%)





Powerbank Anker Nano (10K, 45 W, wbudowany zwijany kabel USB-C) – kieszonkowa moc

Stylowy i kompaktowy powerbank dla osób w ciągłym ruchu. Z pojemnością 10000 mAh i mocą 45 W z łatwością zasili smartfon lub laptop. Technologia Samsung Fast Charging 2.0 zapewnia szybkie i stabilne ładowanie w każdej sytuacji. O 16% mniejszy od tradycyjnych modeli, dopuszczony do lotów i lekki – mieści się w każdej torbie. Wbudowany zwijany kabel USB-C eliminuje bałagan, a inteligentny wyświetlacz pokazuje stan baterii.

Cena: 169 PLN (zamiast 229 PLN, rabat 26%)





Audio wybierane przez klientów - soundcore Motion+ – głośnik dla wymagających

Soundcore Motion+ to jeden z najchętniej wybieranych głośników Bluetooth w okresie Black Friday od soundcore. Oferuje Hi-Res Audio, pasmo od 50 Hz do 40 kHz, moc około 30 W i wodoodporność IPX7, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Regularnie trafia na listy bestsellerów, bo łączy jakość dźwięku premium z rozsądną ceną.

Cena: 219 PLN (zamiast 429 PLN, rabat 49%)





soundcore Liberty 4 NC – ANC klasy premium

słuchawki, które definiują nowy standard w bezprzewodowym dźwięku. Liberty 4 NC wyposażono w zaawansowany system aktywnej redukcji szumów (ANC 2.0) z detekcją otoczenia, Hi-Res Audio Wireless, Bluetooth 5.3 i do 50 godzin pracy na jednym ładowaniu (z etui). Obsługa multipoint pozwala połączyć dwa urządzenia jednocześnie – np. laptop i smartfon – a personalizowany profil dźwięku HearID dostosowuje brzmienie do indywidualnego słuchu.

Cena: 199 PLN (zamiast 398 PLN, rabat 50%)





soundcore Space One Pro – słuchawki wokółuszne dla audiofilów

Technologia klasy premium w kompaktowej, składanej formie. To słuchawki wokółuszne stworzone dla tych, którzy oczekują bezkompromisowej ciszy, czystości dźwięku i komfortu przez cały dzień. Wyposażone w 4-stopniowy system redukcji hałasu, Space One Pro analizują otoczenie, redukując nawet najbardziej uporczywe zakłócenia w czasie rzeczywistym, od szumu klimatyzacji po gwar biura. Zaawansowany tryb Adaptive ANC dopasowuje poziom tłumienia do Twoich ruchów i otoczenia, zapewniając niezmiennie czyste brzmienie w każdych warunkach. Sercem słuchawek są 40-mm przetworniki z potrójną membraną kompozytową, oferujące dźwięk o wysokiej rozdzielczości z obsługą LDAC i certyfikatem Hi-Res Audio. Niskie zniekształcenia harmoniczne (<3%) gwarantują naturalne, przestrzenne brzmienie z perfekcyjnym balansem tonów.

Cena: 499 PLN (zamiast 699 PLN, rabat 29%)





Inteligentne bezpieczeństwo dla domu

Zestaw czterech kamer eufyCam (eufyCam 3) to pełny system monitoringu zewnętrznego, który zapewnia całodobową ochronę bez żadnych opłat abonamentowych. Kamery rejestrują obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD, dzięki czemu detale – jak tablice rejestracyjne czy rysy twarzy – są wyraźne zarówno w dzień, jak i w nocy. Całość jest zintegrowana z centralą HomeBase 3, która pozwala na inteligentne zarządzanie bezpieczeństwem całego domu. Dzięki technologii AI BionicMind urządzenie rozpoznaje twarze i analizuje obraz, eliminując zbędne powiadomienia. Dodatkowo, wewnętrzna bateria o pojemności 13000 mAh jest ładowana dzięki wbudowanym panelom słonecznym. Przy wystarczającym nasłonecznieniu panel może zbierać od 150 do 300 mAh energii dziennie, co przy zużyciu zaledwie 50–100 mAh na dobę zapewnia praktycznie nieprzerwaną pracę.

Cena: 1899 PLN (zamiast 3875 PLN, rabat 50%).

































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio