2025-11-27 20:21
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

ENDORFY Thock V2 Wireless

Obrazek ENDORFY Thock V2 Wireless

Ostatnio mamy prawdziwy "wysyp" klawiatur gamingowych i w zasadzie można by zapełnić testami klawiszy, niemal całą naszą witrynę (oczywiście, jakby czas wolny od pracy i obowiązków pozwolił). Niedawno zrobiłem dość długi test produktu marki Genesis (THOR 404), która stała się moim "świętym Graalem" gamingu na moim biurku i posiedzi na nim raczej długo, zanim nie znajdzie się jej godny następca. A nominację dość szybko przesłała mi marka ENDORFY, przesyłając do testów model Thock V2 Wireless.

