Red Bull League of Its Own 2025 z monitorami AGON by AOC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AGON by AOC – po raz kolejny wchodzi we współpracę z Red Bull jako oficjalny partner wydarzenia League of Its Own 2025. Odbędzie się ono 29 listopada w SAP Garden w Monachium. Kontynuując partnerstwo z Red Bull, AGON by AOC wniesie do widowiska swoje doświadczenie związane z monitorami dla graczy i zaangażuje fanów w strefie Red Bull Gaming Garden. Interaktywna instalacja AGON by AOC w Red Bull Gaming Garden pozwoli uczestnikom przetestować najnowsze monitory, skorzystać z praktycznych, interaktywnych doświadczeń i wspólnie świętować rozwój społeczności e-sportowej.







Turniej zgromadzi czołowe europejskie i międzynarodowe zespoły e-sportowe, w tym:

• T1 – legendarna drużyna z Korei Południowej. Sześciokrotni mistrzowie świata w League of Legends, prowadzeni przez Fakera – powszechnie uznawanego za najlepszego gracza League of Legends w historii.

• G2 Esports – najbardziej utytułowany europejski zespół League of Legends z 17 tytułami krajowymi, a także międzynarodowym triumfem na MSI 2019 (jak dotąd jedyny zachodni zespół, który tego dokonał), prowadzony przez Capsa – najlepszego i najbardziej utytułowanego gracza League of Legends w Europie, świętującego na LOIO siedem lat w barwach G2.

• Karmine Corp – francuska potęga e-sportowa z takimi trofeami jak League of Legends EMEA Championship 2025 Winter oraz zwycięstwo w turnieju Esports World Cup 2025 w Rocket League.

• NNO Old – uwielbiany przez fanów zespół influencerów League of Legends, który wraca, by ponownie sprawdzić swoje możliwości w rywalizacji.

• Los Ratones – brytyjska drużyna dowodzona przez streamera Caedrela, znana z błyskawicznego rozwoju i triumfu w EMEA Masters Spring 2025.





Podczas wydarzenia fani odwiedzający strefę Red Bull Gaming Garden w SAP Garden będą mogli wziąć udział w szeregu atrakcji z udziałem G2 Esports, w tym:

• Spotkać zawodników G2 podczas „meet & greet” o godzinie 13:00.

• Rzucić wyzwanie najgłośniejszemu streamerowi na świecie i oficjalnemu raperowi G2, Keshy, w pojedynkach 1 na 1 i spotkaniach z fanami przez cały dzień, a także odkryć specjalną niespodziankę.

• Wziąć udział w loterii, w której do wygrania jest spersonalizowany monitor AGON PRO AG276QKD2.





– Gaming to pasja, precyzja i wyniki – mówi Daniela Jacobo, Senior Marketing & Communications Manager, AGON by AOC. – Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z Red Bull podczas League of Its Own, jednego z czołowych wydarzeń na globalnej scenie League of Legends. To fantastyczna okazja, by fani mogli z pierwszej ręki przekonać się, jak działają nasze monitory, jednocześnie spotykając największe gwiazdy e-sportu. Cieszymy się też na możliwość pogłębienia współpracy z G2, dając fanom szansę spotkania swoich ulubionych graczy w wyjątkowej przestrzeni Gaming Garden w SAP Garden, skorzystania z atrakcji i dogłębnego zapoznania się z najnowszą technologią w naszych monitorach.













źródło: Info Prasowe - AOC