2026-03-17 20:19
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Antec Flux Pro Noctua Edition PC case

Tajwański specjalista od obudów komputerowych, firma Antec oraz austriacka Noctua, ekspert od cichych systemów chłodzenia, połączyły siły, by stworzyć obudowę Antec Flux Pro w wersji Noctua Edition. W konstrukcji tej zastosowano najnowsze, flagowe wentylatory Noctua NF-A14x25 G2 i NF-A12x25 G2, zapewniające jeszcze lepszą wydajność chłodzenia i cichą pracę. Obudowy Flux Pro firmy Antec słyną z doskonałych właściwości wentylacyjnych, a edycja Noctua Edition dodatkowo poprawia jej wyjątkowy stosunek wydajności do hałasu, redukując poziom hałasu nawet o 8 dB(A), jednocześnie utrzymując podobną temperaturę komponentów wewnętrznych. Jest to możliwe dzięki najnowocześniejszym wentylatorom, które pracują znacznie ciszej przy tym samym przepływie powietrza.



W celu dalszej optymalizacji akustycznej klienci mogą zamontować wentylatory za pomocą dołączonych uchwytów antywibracyjnych NA-AV4. Alternatywnie, wentylatory można również zamontować za pomocą śrub, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas transportu.

Oprócz najnowszych wentylatorów Noctua z serii G2, Antec Flux Pro Noctua Edition zawiera również wysokiej klasy koncentrator wentylatorów NA-FH1, który umożliwia wygodną regulację prędkości obrotowej wszystkich wentylatorów za pomocą jednego złącza wentylatora na płycie głównej.

Odzwierciedlając walory obudowy, Flux Pro Noctua Edition wyróżnia się ciemnobrązowymi akcentami na panelu bocznym i górnym, a także brązowymi silikonowymi przelotkami i subtelnie umieszczonymi logo Noctua na górze, z boku i z przodu. Antec Flux Pro Noctua Edition, dumnie nosząc swoje barwy, to idealny wybór dla każdego, kto chce zbudować wydajny i cichy komputer PC.

Ceny i dostępność
Obudowa Antec Flux Pro Noctua Edition, jest dostępna w oficjalnych sklepach Noctua na Amazon w sugerowanej cenie sprzedaży 399.90 EURO / 399.90 USD.







źródło: Info Prasowe - Noctua
