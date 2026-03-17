Antec Flux Pro Noctua Edition PC case

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tajwański specjalista od obudów komputerowych, firma Antec oraz austriacka Noctua, ekspert od cichych systemów chłodzenia, połączyły siły, by stworzyć obudowę Antec Flux Pro w wersji Noctua Edition. W konstrukcji tej zastosowano najnowsze, flagowe wentylatory Noctua NF-A14x25 G2 i NF-A12x25 G2, zapewniające jeszcze lepszą wydajność chłodzenia i cichą pracę. Obudowy Flux Pro firmy Antec słyną z doskonałych właściwości wentylacyjnych, a edycja Noctua Edition dodatkowo poprawia jej wyjątkowy stosunek wydajności do hałasu, redukując poziom hałasu nawet o 8 dB(A), jednocześnie utrzymując podobną temperaturę komponentów wewnętrznych. Jest to możliwe dzięki najnowocześniejszym wentylatorom, które pracują znacznie ciszej przy tym samym przepływie powietrza.







W celu dalszej optymalizacji akustycznej klienci mogą zamontować wentylatory za pomocą dołączonych uchwytów antywibracyjnych NA-AV4. Alternatywnie, wentylatory można również zamontować za pomocą śrub, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas transportu.



Oprócz najnowszych wentylatorów Noctua z serii G2, Antec Flux Pro Noctua Edition zawiera również wysokiej klasy koncentrator wentylatorów NA-FH1, który umożliwia wygodną regulację prędkości obrotowej wszystkich wentylatorów za pomocą jednego złącza wentylatora na płycie głównej.



Odzwierciedlając walory obudowy, Flux Pro Noctua Edition wyróżnia się ciemnobrązowymi akcentami na panelu bocznym i górnym, a także brązowymi silikonowymi przelotkami i subtelnie umieszczonymi logo Noctua na górze, z boku i z przodu. Antec Flux Pro Noctua Edition, dumnie nosząc swoje barwy, to idealny wybór dla każdego, kto chce zbudować wydajny i cichy komputer PC.



Ceny i dostępność

Obudowa Antec Flux Pro Noctua Edition, jest dostępna w oficjalnych sklepach Noctua na Amazon w sugerowanej cenie sprzedaży 399.90 EURO / 399.90 USD.





























źródło: Info Prasowe - Noctua