Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G ogłasza premierę długo wyczekiwanego RS H-Shifter, najnowszego elementu ekosystemu Racing Series. To zaawansowany manualny lewarek zmiany biegów (7+R), zaprojektowany z myślą o maksymalnym realizmie, precyzji i trwałości – idealny dla wszystkich pasjonatów symulacji jazdy. Od lat gracze czekali na urządzenie, które połączy nowoczesną inżynierię z klasycznym, manualnym sterowaniem. Logitech G odpowiada na te potrzeby. Niezależnie od tego, czy pokonujesz rajdowe odcinki w Assetto Corsa Rally, czy perfekcyjnie driftujesz w Forza Horizon, RS H-Shifter zapewnia realistyczne odczucia i pełną kontrolę nad pojazdem.







Niezawodność to jeden z największych problemów dostępnych na rynku lewarków — RS H-Shifter wyznacza tu nowe standardy. Urządzenie przeszło wielomiesięczne testy wytrzymałościowe obejmujące tysiące zmian biegów, co gwarantuje trwałość i osiągi na poziomie oczekiwanym od produktów Logitech G.



RS H-Shifter został stworzony z myślą o podniesieniu jakości doświadczenia w symulacji jazdy — zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników:

• Mechanizm 7 biegów + wsteczny: Każda zmiana biegu jest wyraźnie wyczuwalna, a sprzężenie zwrotne odwzorowuje jazdę prawdziwym samochodem z manualną skrzynią.

• Blokada push-through dla biegu wstecznego i 7. biegu: Rozwiązanie inspirowane prawdziwymi skrzyniami biegów zapobiega przypadkowej zmianie przełożeń.

• Wytrzymała konstrukcja: Połączenie aluminium, stali i wysokiej jakości tworzyw zapewnia odporność na intensywne użytkowanie.

• Bezkontaktowe czujniki Hall Effect: Technologia eliminująca zużycie mechaniczne i gwarantująca długotrwałą precyzję działania.

• Personalizacja i ergonomia: Możliwość wymiany gałki (gwint M8) oraz dopasowania długości drążka do własnych preferencji.

• Montaż na biurku lub w kokpicie: Stabilność dzięki dołączonemu uchwytowi biurkowemu i opcjom montażu w simrigu.



Ekosystem Racing Series

Zgodnie z filozofią Logitech G, RS H-Shifter bezproblemowo integruje się z całym ekosystemem Racing Series:

• Bezpośrednie podłączenie do kierownic RS50 i PRO – bez potrzeby używania adapterów.

• Gracze konsolowi (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) mogą korzystać z urządzenia poprzez Logitech G Racing Adapter.

• Użytkownicy PC zyskują pełną elastyczność – możliwość podłączenia zarówno do kierownicy, jak i bezpośrednio przez USB.



RS H-Shifter to odpowiedź Logitech G na rosnące zapotrzebowanie na fizyczny, realistyczny kontakt z pojazdem w simracingu. Produkt wypełnia lukę rynkową, oferując trwałą i wszechstronną dźwignię zmiany biegów – zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kierowców wirtualnych.



Cena i dostępność

Logitech G RS H-Shifter trafi do sprzedaży na całym świecie 17 marca 2026 r. w cenie 699 PLN. Produkt będzie dostępny na stronie LogitechG.com.





























źródło: Info Prasowe - Logitech