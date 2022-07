Aplikacja AR do samodzielnej naprawy urządzeń firmy Dell Technologies

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Możliwość samodzielnej naprawy to priorytet dla użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoimi urządzeniami. Firma Dell Technologies, która od dawna jest liderem w tej dziedzinie, wprowadza pierwszą w swoim rodzaju aplikację wspierającą naprawy sprzętu IT dzięki wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej – Dell AR Assistant. Ze względu na fakt, że smartfony stały się nieodzowną częścią codziennego życia, Dell Technologies stworzył bezpłatną aplikację (dostępną zarówno na urządzenia z systemem iOS jak i Android), która korzystając z rzeczywistości rozszerzonej, przeprowadzi klientów krok po kroku przez wymianę części w ich systemach Dell Technologies.







Dostępna w siedmiu różnych językach (angielski, francuski, niemiecki, japoński, portugalski, hiszpański i uproszczony chiński) aplikacja Dell AR Assistant prowadzi użytkowników przez procedury obsługi i naprawy ponad 100 komputerów i serwerów Dell Technologies. Firma pracuje, by do końca lata dodać ponad 20 dodatkowych systemów. Możliwości oferowane przez Dell AR Assistant można zobaczyć w poniższym materiale wideo.













Źródło: Info Prasowe / DeLL Technologi

Pracę nad aplikacją przyśpieszono w pierwszych miesiącach trwania pandemii, kiedy technicy serwisowi nie mogli realizować zgłoszeń w domach czy serwerowniach klientów. Obecnie korzystanie z Dell AR Assistant jest możliwe po uzyskaniu uprzednio właściwej diagnozy i zamówieniu części za pośrednictwem zespołu wsparcia technicznego Dell Technologies. W przyszłości firma planuje zwiększenie dostępności i możliwości zakupu części online, co pozwoli na dalsze zwiększanie satysfakcji klientów.Dell Technologies zapewnia instrukcje i zasoby dotyczące obsługi produktów kanałami online już od ponad dekady. Obejmuje to możliwość pobrania dokumentacji, oprogramowania, sterowników, aktualizacji BIOS, oprogramowania układowego, łatek i aktualizacji zabezpieczeń. Dell AR Assistant stanowi naturalne rozszerzenie instrukcji obsługi – w prostej do realizacji przez klienta formie, dostępnej w dowolnym miejscu. Użytkownicy aplikacji AR Assistant widzą swoje urządzenia i sposób ich naprawy w rzeczywistości mieszanej dzięki nakładkom informacyjnym widocznym po skierowaniu kamery smartfona na naprawianą maszynę. Dla wybranych urządzeń aplikacja pozwala również na skorzystanie z technologii klonowania w rzeczywistości rozszerzonej, wyświetlając sklonowany system w wybranym przez użytkownika miejscu i umożliwiając pełną, trójwymiarową interakcję z zaskakującym poziomem realizmu.Aplikacja Dell AR Assistant odzwierciedla cele firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dell Technologies, poprzez lepszą dostępność, łatwiejszą wymianę i ponowne wykorzystanie komponentów, chce przyczyniać się do zużywania mniejszych ilości zasobów i zachować dostępność materiałów na rynku o obiegu zamkniętym.