Aqua Computer ULTITOP D5 DUAL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Niemiecka firma Aqua Computer zaprezentowała zestaw pomp do chłodzenia cieczą. Model ULTITOP D5 DUAL wykonano z acetalu i zaopatrzono w dwie pompy połączone w szereg, co ma zwiększyć wydajność przepompowania cieczy, jak i zabezpieczyć komputer w przypadku awarii jednej z pomp. Dzięki czterem wejściom (co 90°), zestaw możemy łatwo zamontować w dowolnej części obudowy. Jako wyposażenie opcjonalne, będziemy mogli też zakupić dedykowany pompie stelaż montażowy, wyposażony w gumowe podkładki absorbujące ewentualne drgania pracującego urządzenia. Prócz tego ULTITOP D5 DUAL wyświetli nam informacje o temperaturze cieczy chłodzącej, prędkości pracy pomp oraz udekoruje nasz komputer efektami iluminacji RGB LED. Ceny niestety wysokie, bo za pojedynczą pompę zapłacimy 79.90 Euro (~ 95 USD), natomiast za zestaw trzeba będzie wypłacić 289 Euro (~ 340 USD).



























Źródło: TechPowerUP