SONY - flagowy projektor laserowy SXRD 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie do oferty kolejnego projektora profesjonalnego SXRD o natywnej rozdzielczości 4K (4096 × 2160): VPL-GTZ380. Ten flagowy model o najwyższej w gamie jasności 10000 lumenów doskonale sprawdzi się w szerokim wachlarzu zastosowań w rozrywce, biurach i w symulacjach. Nadzwyczajna jasność, kontrast, zakres dynamiki i rozdzielczość połączone z szeroką przestrzenią barw będą źródłem niezrównanych wrażeń wizualnych w każdych warunkach oświetlenia i bez względu na odległość od ekranu. Projektor VPL-GTZ380 jest oparty na najnowocześniejszych technologiach, a do jego zalet należą ponadto niewielkie wymiary, uniwersalność przy instalacji i cicha praca.







Projektor VPL-GTZ380 może pracować zarówno w jasnych, jak i ciemnych miejscach. Zastosowanie nowego materiału ciekłokrystalicznego znacznie zwiększyło stabilność światła, trwałość przy jasności 10 000 lumenów, a także uniwersalność i elastyczność przy instalacji. Nowo opracowany panel SXRD 0,74" o natywnej rozdzielczości 4K umożliwia projekcję olśniewających obrazów o dużym kontraście (16 000:1)*1 i z głęboką czernią.



Projektor VPL-GTZ380 jest wyposażony w nowo opracowane laserowe źródło światła. Oprócz dwóch niebieskich diod laserowych o różnych długościach fal zastosowano w nim także diodę czerwoną, uzyskując stuprocentowe pokrycie szerokiej przestrzeni barw DCI-P3 bez obniżenia jasności. W celu zapewnienia bardziej naturalnej reprodukcji barw projektor obsługuje także dwa formaty HDR: HLG i HDR10. Nowy model SXRD 4K został wyposażony w wysoko wydajny, zoptymalizowany do projekcji procesor obrazu „X1 Ultimate for projector”. Jest on oparty na procesorze X1 Ultimate, poprawiającym jakość obrazu w najbardziej zaawansowanych telewizorach Sony BRAVIA. Procesor ten pozwala na wprowadzenie nowych funkcji, jak Dynamic HDR Enhancer i Object based HDR Remaster, które zwiększają zakres dynamiki i głębię czerni. W celu zapewnienia bardziej naturalnej reprodukcji barw projektor VPL-GTZ380 obsługuje także dwa formaty HDR: HLG i HDR10.



o dodaniu dodatkowej licencji projektor VPL-GTZ380 obsługuje także obraz 4K 120 Hz i zapewnia małe opóźnienie sygnału, dzięki czemu może służyć do wyświetlania grafiki komputerowej w symulatorach i do projekcji e-sportu na wielkowymiarowy ekran. Urządzenie można wyposażyć w funkcje 3D i Night Vision Goggle (NVG) do użytku w specjalizowanych szkoleniach i w ośrodkach badań nad wirtualną rzeczywistością.

Rozpoczęcie dostaw projektora VPL-GTZ380 planowane jest na styczeń 2021 roku.



























Źródło: Info Prasowe / SONY