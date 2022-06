Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern, światowy lider na rynku przenośnych urządzeń audio klasy premium, przedstawia przenośny cyfrowy odtwarzacz audio (DAP) KANN MAX, czwarty model w uznanej serii KANN. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej konstrukcji i technologii audio, nowa, wyższa moc mieści się również w bardziej kompaktowej i lżejszej obudowie. Rezultatem jest jeszcze szersza gama słuchawek, w tym wyrafinowane modele o wysokiej impedancji, które mogą być optymalnie napędzane bez potrzeby dodatkowego wzmocnienia. Fani wysokiej klasy brzmienia mogą teraz doświadczyć oryginalnego dźwięku studyjnej jakości bez żadnych kompromisów – zawsze i wszędzie.







Najważniejsze cechy Astell&Kern KANN MAX w skrócie

• Posiada 4-stopniowy poziom wzmocnienia z maksymalnym wyjściem 15 Vrms, aby obsługiwać szerszą gamę słuchawek bez zniekształceń

• Innowacyjna konstrukcja obwodu z bardzo wysoką mocą wyjściową i niskim poziomem szumów w jeszcze mniejszym odtwarzaczu

• Wyposażony w przetwornik cyfrowo - analogowy ESS ES9038Q2M Quad-DAC zapewniający wyjątkowo czysty i zrównoważony dźwięk

• Zawiera zastrzeżoną technologię TERATON ALPHA Sound Solution od A&K

• Obsługuje odtwarzanie cyfrowych plików audio o wysokiej rozdzielczości do 32-bit 768 kHz/natywnego DSD512

• Obsługuje Bluetooth 5.0 i 24-bitowy kodek bezprzewodowy (aptX HD, LDAC)

• Funkcja Replay Gain równomiernie dostosowuje głośność odtwarzania ze źródeł dźwięku do 24-bitów/192 kHz.

Innowacyjna konstrukcja obwodu = niski poziom szumów

Wraz ze wzrostem mocy wyjściowej rośnie również poziom szumów, który niekorzystnie wpływa na jakość dźwięku. Dzięki innowacyjnej konstrukcji układu scalonego, Astell&Kern jest w stanie osiągnąć niski poziom szumu, jednocześnie osiągając nowe ustawienie wyjściowe „Super” 15 Vrms.



Aby to osiągnąć, zastosowano analogowy regulator głośności, aby zapewnić bogaty zakres dynamiki bez żadnych strat. Następnie, układ scalony zasilacza dla każdej sekcji audio (podzielony na przetwornik cyfrowo-analogowy, głośność i wzmacniacz) jest oddzielnie konfigurowany, dzięki czemu szum zakłóceń spowodowanych przez zasilacz DC-DC (zjawisko szumu drgającego, które występuje podczas zasilania) zostaje wyeliminowane. Zminimalizowany zostaje również podobny niepożądany dźwięk, który można usłyszeć we wzmacniaczu operacyjnym. Wreszcie, dzieląc płytkę drukowaną (PCB) o tym samym rozmiarze, co większy KANN ALPHA na 12 warstw, uzyskuje się mniejszy fizyczny rozmiar KANN MAX.



Quad DAC i to, co warto wiedzieć o odtwarzaniu

KANN MAX to pierwszy odtwarzacz z serii KANN wyposażony w cztery przetworniki cyfrowo-analogowe ES9038Q2M, zapewniające bardzo wysoką wydajność. Dzięki zastosowaniu czterech układów DAC, każdy z nich można przydzielić do czterech indywidualnych kanałów wzmacniacza, a tym samym w pełni odwzorować głębię i realizm źródła dźwięku. W połączeniu z technologią obwodów wzmacniacza Astell&Kern, która w naturalny i subtelny sposób podnosi mocne strony przetwornika cyfrowo-analogowego, jego precyzyjne możliwości dekodowania zapewniają oryginalną studyjną jakość dźwięku bez zniekształceń.



KANN MAX odtwarza również pliki do 32-bit/768 kHz PCM i natywny DSD512, jednocześnie obsługując złącza słuchawek 2,5 mm, 3.5 mm i 4.4 mm, aby sprostać większej różnorodności słuchawek i monitorów dousznych (IEM). W celu zminimalizowania szumów kontaktowych z gniazd wyjściowych, zamiast typowych pierścieni stosowanych w innych produktach zastosowano złotą powłokę PVD na złącze słuchawkowe. Poprawia to zarówno wygląd, jak i funkcjonalność.

KANN MAX dodaje również ciekawą funkcję Replay Gain. Odpowiada ona za automatyczne i równomierne dostosowanie głośności odtwarzania ze źródeł dźwięku do 24-bitów/192 kHz, dzięki czemu można cieszyć się kolejnymi utworami bez sięgania po regulację głośności.



KANN MAX z technologią TERATON ALPHA

W wyniku szeroko zakrojonych badań i rozwoju, powstało opatentowane rozwiązanie TERATON ALPHA Sound Solution firmy Astell&Kern, które zostało zaprojektowane tak, aby odtwarzany dźwięk był jak najbardziej zbliżony do oryginalnego dźwięku studyjnego. Technologia ta skutecznie usuwa szumy zasilania i zapewnia wydajne zużycie energii, jak i odpowiednie wzmocnienie, aż do etapu interfejsu wyjściowego audio, w którym odbywa się konwersja sygnału cyfrowo-analogowego (DAC) – technologia audio, którą Astell&Kern konsekwentnie rozwija i udoskonala na przestrzeni lat.



Łączność

Funkcja BT Sink łączy KANN MAX z urządzeniem zewnętrznym, takim jak smartfon, przez Bluetooth, umożliwiając odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości na odtwarzaczu. KANN MAX oferuje Bluetooth 5.0, zapewniający większy zasięg i bardziej stabilne połączenie bezprzewodowe ze słuchawkami, a wraz z obsługą 24-bitowych kodeków aptX HD i LDAC, oferuje najlepszą możliwą jakość dźwięku bezprzewodowego. Oprócz obsługi Wi-Fi, KANN MAX oferuje AK File Drop dla łatwiejszego bezprzewodowego przesyłania plików. Użytkownicy mogą bezprzewodowo przesyłać pliki za pośrednictwem komputera, smartfona lub programu FTP znajdującego się w tej samej sieci, aby zarządzanie muzyką było jeszcze wygodniejsze.



Bateria i pamięć

Mimo mniejszych rozmiarów, wszystkie komponenty związane z zasilaniem, jak i sam obwód zasilania zostały opracowane tak, aby zapewnić 13 godzin ciągłego odtwarzania. KANN MAX posiada 64 GB wbudowanej pamięci, którą można rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty micro SD, co oznacza, że użytkownicy mogą zawsze mieć przy sobie tysiące albumów w wysokiej rozdzielczości.



Sugerowana cena detaliczna Astell&Kern KANN MAX wynosi 6999 PLN brutto. Do odtwarzacza można zakupić również etui w trzech różnych kolorach: czarnym, niebieskim i beżowym, w cenie 599 PLN brutto. Astell&Kern KANN MAX właśnie wchodzi do sprzedaży w Polsce i można go zakupić w wybranych sklepach audio oraz przetestować w HiFiPRO i MP3store.























Źródło: Info Prasowe / MIP