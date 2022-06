Razer Basilisk V3 i DeathAdder Essential - eko myszy...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer uczcił Światowy Dzień Ochrony Środowiska ogłaszając, że Basilisk V3 i DeathAdder Essential stały się pierwszymi myszami gamingowymi, które uzyskały certyfikat ECOLOGO przyznawany przez światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa – UL. Myszy przeszły pomyślnie test UL2710, który stanowi potwierdzenie tego, że są to produkty przyjazne dla środowiska. Razer poddał się procesowi certyfikacji, aby dać gwarancję swoim fanom, że najpopularniejsze myszy z oferty firmy spełniają bardzo surowe normy środowiskowe. Znak ECOLOGO to dowód, że certyfikowane produkty zostały przetestowane przez niezależny ośrodek naukowy, co idealnie wpisuje się w politykę transparentności, którą Razer prowadzi wobec swojej społeczności.







Pierwsze w historii myszy gamingowe z certyfikatem ECOLOGO w ofercie Razera to wyraz zaangażowania marki w tworzenie bardziej ekologicznych produktów, co jest także głównym filarem jej dziesięcioletniego planu zrównoważonego rozwoju – #GoGreenWithRazer.



Aby możliwe było nadanie myszom Basilisk V3 i DeathAdder Essential certyfikatu ECOLOGO, w laboratorium UL wzięto pod uwagę kilka kryteriów zrównoważonego rozwoju. Uznano, że konstrukcja myszy jest zgodna z przepisami unijnymi regulującymi kwestie zastosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Sprawdzono też, czy zastosowane materiały nie działają drażniąco ani uczulająco na skórę. Laboratorium UL przyjrzało się również polityce zarządzania naprawami i wymianą sprzętu Razera, skupiając się na łatwości demontażu produktów w autoryzowanych serwisach, a także na kwestii tego, w jaki sposób Razer informuje serwisy o częściach wymagających selektywnej utylizacji.



Opakowanie przyjazne środowisku to kolejne kryterium spełnione przez obydwie myszy. Ich opakowania są wykonane z materiału z certyfikatem FSC, nie zawierają metali ciężkich ani chloru, a wszystkie nadruki to ekologiczny tusz sojowy, co sprawia, że nadają się w pełni do recyklingu.



Laboratorium UL przeprowadziło również audyt zakładów produkcyjnych Razera, aby móc zagwarantować, że myszy zostały wyprodukowane w zakładach zarządzanych w sposób zrównoważony, zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.



Firma Razer dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były bardziej ekologiczne, a konsumenci mieli dostęp do wiedzy, dzięki której będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów. Znak ECOLOGO pojawi się na opakowaniach myszy Basilisk V3 i DeathAdder Essential do końca 2022 roku, jednak wszyscy obecni użytkownicy tych modeli mogą cieszyć się świadomością tego, że sprzęt, z którego korzystają, produkowany jest w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku.



























Źródło: Info Prasowe / Razer