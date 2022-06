MSI - laptopy premium z serii HX z najnowszymi procesorami Intel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI prezentuje najnowsze laptopy z serii HX z procesorami 12. generacji Intel HX. Wyczekiwana seria wyposażona została w procesory 12. generacji Intel HX, karty graficzne nawet do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop i ekskluzywne rozwiązania chłodzące MSI, co zapewnia ekstremalną wydajność. Przyjrzyjmy się bliżej wydarzeniu. Model Design Titan GT77 został doceniony w plebiscycie Red Dot Design Award 2022. Wygląd laptopa jest inspirowany sportowymi samochodami. Dzięki procesorowi 12. generacji i9 HX, który oferuje w sumie aż 16 rdzeni, laptop zapewnia moc zbliżoną do komputera stacjonarnego. Razem z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti i ekskluzywną technologią OverBoost, Titan GT77 daje pełną, ekstremalną moc GPU i CPU bez kompromisów. MSI z radością ogłasza, że laptop w pełnym obciążeniu może dostarczyć do procesora i karty graficznej łącznie zawrotne 250 watów.







By mieć pod kontrolą wszystkie elementy laptopa, Titan GT77 oferuje nowy system chłodzenia, na który składają się 4 wiatraki i 7 przewodów cieplnych. Notebooka wyposażono także w najnowszą klawiaturę SteelSeries z przełącznikami Cherry MX. A to wszystko zamknięte zostało w obudowie, której grubość to jedynie 23 mm!



























Źródło: Info Prasowe / MSI

Laptopy z serii Raider GE HX Series są ikonami najwyższej wydajności i przykuwającego wzrok designu. Tym razem MSI stawia na żywe i luksusowe wzornictwo z urzekającą kolorystyką Titanium Dark Gray i laserowo grawerowanym logo MSI na klapie.Jeśli natomiast chodzi o wydajność, Raider GE został wyposażony w najnowszy procesor z serii HX, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti i technologię OverBoost zapewniającą maksymalnie 250 W mocy. Ponadto, Raider GE67HX to pierwszy na świecie laptop wyposażony w rewolucyjny ekran OLED o wysokiej częstotliwości odświeżania wynoszącej 240 Hz i szybkim czasie reakcji 0.2 ms. Wspiera też gamę kolorów 100% DCI-P3 i posiada certyfikat DisplayHDR 600 True Black, co docenią gracze.MSI przeprowadziło rebranding serii Workstation, która od teraz nazywa się CreatorPro, jednocześnie prezentując CreatorPro X17 z procesorem 12. generacji i9 HX i NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU. Supermocne połączenie znajdzie zastosowanie w trakcie tworzenia złożonych projektów kreatywnych, podczas korzystania z obszernych baz danych i pracy w profesjonalnych, wymagających programach.To najlepszy wybór dla profesjonalistów, o czym świadczy uzyskanie certyfikatów od ponad 90% niezależnych twórców oprogramowania. O niezawodności laptopa świadczy też technologia MSI True Pixel, w ramach której kalibrowany i sprawdzany jest każdy element ekranu, zapewniając tym samym najwyższy standard. Po raz pierwszy w historii branży, MSI umożliwia użytkownikom zobaczenie certyfikatu kalibracji ekranu weryfikowanego przez Calman.Korzystając z procesorów 12. generacji Intel HX, MSI zabiera nas na wyższy poziom i imponuje ekstremalną wydajnością zasilaną 250 watami, innowacyjnym ekranem 240 Hz QHD OLED i luksusowym designem. Poza tym, MSI odświeża serię Vector GP i przeprowadza rebranding flagowego CratorPro X17.Wszystkie prezentowane laptopy dostępne są w specjalnych ofertach, a w niektórych regionach ujawniono już daty preorderu.