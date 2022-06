KVM Hama Conntect2Switch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza propozycja w ofercie niemieckiego producenta Hama to rozwiązanie bolączki wielu osób, które często korzystają np. z dwóch komputerów (służbowego i prywatnego) lub PC-ta i tabletu. Siłą rzeczy są wtedy zmuszone do ciągłej męczącej zabawy z przepinaniem przewodów od dodatkowego sprzętu. Tymczasem prezentowany sprzęt pozwala na zarządzanie wieloma komputerami za pośrednictwem jednego zestawu, składającego się z myszy, klawiatury i monitora. Przełącznik został zamknięty w solidnej, szarej kompaktowej metalowej obudowie. Ma ona 11,4 cm długości, 5 cm szerokości i 2 cm wysokości. Znajdziemy na niej trzy porty USB-A w standardzie 2.0 do podłączenia myszki, klawiatury, pendrive’a, głośników czy słuchawek oraz slot HDMI, przeznaczony do podpięcia monitora czy telewizora. Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie prędkości transmisji nawet do 480 Mbps i uzyskanie obrazu o kinowej rozdzielczości 4K (4096 x 2160 pikseli).







Warto podkreślić, że spore odstępy pomiędzy gniazdami umożliwiają komfortowe podłączenie nawet szerokich wtyczek. W komplecie do przełącznika dodawane są dwa kable USB i dwa przewody HDMI. Elastyczne materiały gwarantują ochronę przed zagięciami i zapobiegają zerwaniu przewodu. W dodatku cienkie, elastyczne kable można łatwo poprowadzić równolegle do siebie, by zyskać dodatkową przestrzeń na biurku. Instalacja przełącznika oczywiście rozpoczyna się automatycznie, bez dodatkowych sterowników lub oprogramowania.



Sugerowana cena detaliczna przełącznika KVM Hama Connect2Switch wynosi 149 PLN. Możemy liczyć na dwa lata gwarancji producenta.



























Źródło: Info Prasowe / Hama