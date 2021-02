Asus ROG X Cleant - polska bluza z egzoszkieletem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) oraz CLEANT mają zaszczyt zaprezentować limitowaną serię gamingowych bluz ROG X CLEANT. CLEANT to polska marka odzieżowa, założona przez braci Mateusza, Marka i Maksymiliana Ekes, która zdobyła ogromną popularność, dzięki wysokiej jakości produkowanych ubrań oraz szeregowi innowacyjnych rozwiązań. Między innymi zaimplementowanie w ubraniach fragmentu mikrofibry, którą użytkownik bluzy ma zawsze pod ręką, kiedy potrzebuje wyczyścić okulary, ekran smartfona, laptopa czy obiektyw. Charakterystyczny dla marki CLEANT, jest trudny do przeoczenia piorun, umieszczony w centralnym punkcie klatki piersiowej – znak rozpoznawczy, który zna każdy, kto śledzi polską scenę mody ulicznej.







Efektem współpracy marek ROG i CLEANT jest wyjątkowa linia bluz, nawiązująca stylistyką do koncepcji egzoszkieletu. Za cyber-wzór na produkcie, ale i np. za niezwykły projekt opakowania bluz z kolekcji odpowiedzialny jest Matt Frymus. To jeden z ciekawszych polskich designerów, projektujący m.in. neony dla warszawskich lokali, a ostatnio odpowiedzialny np. za projekt Posthuman IPA, czyli oficjalnej kolaboracji między Cyberpunk 2077, amerykańskimi raperami Run The Jewels oraz browarem Inne Beczki. Czerwone linie biegnące przez całą bluzę w kolorze czarnym, zaczynające się na samym jej spodzie i kończące na kapturze, zbiegają się w centralnym punkcie klatki piersiowej, na której widnieje charakterystyczny piorun. Nadaje to wrażenia punktu zasilającego całą konstrukcję. Jednocześnie prostota linii nadruku lub haftu oraz ich symetryczność daje wrażenie harmonijnej konstrukcji, która jest gotowa do działania – wystarczy tylko umieścić w niej użytkownika.

Styl CLEANT jest minimalistyczny. Wbrew pozorom ten projekt też taki jest, ponieważ koncept jest bardzo prosty. Dużo linii tworzy jedną, sensowna całość.



Bluza ROG hoodie sprawia wrażenie, że wyprodukowały ją robotyczne ramiona. Jest dokładnie odwrotnie. Produkcyjnie jest to bluza bardzo skomplikowana, największe wyzwanie w naszej historii. Dlatego wykonaliśmy ją 100% ręcznie (i 100% w Polsce). Każdy element musiał być ręcznie wycięty i ręcznie spasowany, następnie zszyty, by każda bluza była w jak największym stopniu identyczna. Kiedy po raz pierwszy pokazaliśmy ten projekt naszej produkcji, usłyszeliśmy, że jest nie do zrobienia. Dwa intensywne miesiące później zobaczyliśmy pierwszy, nieśmiały prototyp bluzy haftowanej i pospadaliśmy z naszych krzeseł gamingowych. Myślę, że historia tego projektu świetnie pokazuje, jak bardzo duch naszej marki i ROG są podobne - nieprzekraczalne granice są po to, by je przekraczać. Rzeczy, których nie da się zrobić to te, których zrobienie daje największą satysfakcję. Trzeba tylko wymyślić „jak” - mówi Mateusz Ekes.



Bluzy ROG X CLEANT będą dostępne w dwóch wersjach. Limitowana i dostępna w bardzo ograniczonej ilości ROG hoodie PRO z haftowanym układem scalonym w cenie 399 PLN oraz szerzej dostępna ROG hoodie z wysokiej jakości nadrukiem w cenie 249 PLN. Produkty będą dostępne w sprzedaży 5 lutego 2020 r. od godziny 17:00 w sklepie online CLEANT pod adresem https://cleant.it. Do każdej zakupionej sztuki dołączony jest lekki, miejski bidon ROG X CLEANT, niedostępny w regularnej sprzedaży oraz kupon promocyjny, uprawniający do zniżki na zakup peryferiów Republic of Gamers w sklepie X-Kom.































Źródło: Info Prasowe / ASUS