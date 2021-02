Superkomputer Frontier - Symulowanie formowania galaktyk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W 2021 roku uruchomiony zostanie nowy, najpotężniejszy na świecie superkomputer – Frontier, bazujący na podzespołach AMD INSTINCT MI100. Oak Ridge National Laboratory przygotowuje osiem aplikacji naukowych dla tego systemu i jedną z nich jest CHOLLA odpowiadająca za badania astrofizyczne. Jest to oprogramowanie, którego zadaniem jest analiza zmian gazów, grawitacji, ciemnej materii etc. aby móc określić sposoby formowania się galaktyk. Skrót CHOLLA wywodzi się z nazwy „Computational Hydrodynamics on Parallel Architecture”, co zakłada zastosowanie w systemach z akceleratorami obliczeniowymi GPU. Założeniem projektu jest symulowanie zmian w galaktyce podobnej do Drogi Mlecznej w rozdzielczości wystarczająco wysokiej, aby dało się uwzględnić powstawanie, ewolucję i śmierć pojedynczych gwiazd.















Źródło: Info Prasowe / AMD