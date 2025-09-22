Automat kaucyjny Quantum

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Automaty kaucyjne Envipco Quantum to rewolucja w sposobie zbierania i recyklingu opakowań po napojach. Od momentu premiery w 2015 roku w Szwecji zyskały uznanie zarówno wśród konsumentów, jak i detalistów, a dziś działają już w kilku krajach na świecie – od Holandii i Rumunii, po Stany Zjednoczone i Maltę. Urządzenia będą stanowić istotny element systemu kaucyjnego również w Polsce. Ich przewaga tkwi w innowacyjnej technologii bulk-feed, dzięki której użytkownicy mogą w sprawnie i szybko oddać całe torby butelek czy puszek, bez konieczności żmudnego wkładania ich pojedynczo. To rozwiązanie szybkie, higieniczne i niezwykle wygodne – wystarczy wrzucić pełny worek i odebrać zwrot kaucji, a część osób decyduje się także przekazać środki na lokalne cele charytatywne.







Dla właścicieli sklepów, stacji paliw czy punktów usługowych Quantum oznacza coś więcej niż tylko wsparcie systemu kaucyjnego. To skuteczny sposób na przyciąganie nowych klientów i zwiększenie widoczności biznesu w regionie. W Holandii do automatów Quantum przyjeżdżają osoby z odległości nawet 40 km, a w miejscowości Bunschoten jeden automat przyjął ponad 3,25 mln opakowań w ciągu roku, obsługując codziennie setki osób. Podobne rekordy biją urządzenia w Bredzie, Winschoten czy Groningen, stając się lokalnymi punktami spotkań dla osób zaangażowanych w recykling.



Recyklomat został zaprojektowany dla dużych supermarketów, hipermarketów i miejskich centrów recyklingu. Opatentowane rozwiązanie Quantum łączy w sobie wygodne podawanie masowe oraz szybkie przetwarzanie dzięki przemysłowym pojemnikom zbiorczym i najskuteczniejszej na rynku technologii kompaktowania. Bezdotykowy i higieniczny, o dużej pojemności. Quantum oferuje konsumentom prosty i bezstresowy recykling. Dostępny jest w wersji do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Recyklomat Quantum jest niezwykle intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu recykling staje się łatwiejszy dla każdego. Zbiorcza wrzutnia pozwala konsumentom bezpośrednio opróżniać worki bez dotykania lepkich pojemników. Maszyna szybko przetwarza zarówno butelki PET, jak i puszki, a jasne i proste instrukcje na ekranie prowadzą użytkowników przez proces odbioru kaucji. Został zaprojektowany z myślą o wydajności, przetwarzając do 120 pojemników na minutę. Obsługuje jednocześnie butelki PET i puszki, szybko je zgniatając, aby maksymalnie wykorzystać pojemność koszy. Dzięki temu konsumenci mogą bez wysiłku opróżniać pełne worki bezpośrednio do maszyny, co usprawnia proces recyklingu i zwiększa wygodę.



















źródło: Info Prasowe - Envipco