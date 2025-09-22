Samsung Neo QLED w rozmiarze XXL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chcesz, aby Twój salon zmienił się w prywatną salę kinową? Telewizory Neo QLED Mini LED 4K – QN80F 100″ i QN90F 115″ – sprawiają, że ekran staje się nowym światem– nie oglądasz, ale żyjesz filmem. Każdy detal scenografii, odcienie światła i ruchy aktorów widać tak wyraźnie, jakbyś był częścią akcji. Dzięki procesorowi, wspieranemu przez sztuczną inteligencję, kolory są realistyczne, a każdy ruch płynny i naturalny. Duże telewizory Neo QLED Mini LED 4K to już nie wizja przyszłości – coraz częściej goszczą w naszych domach, oferując kino w domowym zaciszu.







Za ogromnymi przekątnymi stoją zaawansowane technologie, które sprawiają, że każdy detal jest perfekcyjnie widoczny. Inteligentne procesory i sztuczna inteligencja analizują obraz w czasie rzeczywistym, dopasowując jasność, kontrast i kolory do rodzaju treści oraz warunków w pomieszczeniu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom ruch staje się płynny, kolory żywe, a dźwięk otacza widza, potęgując wrażenie obecności w akcji. W grach, filmach czy meczach większy ekran pozwala dostrzec więcej szczegółów i emocji, a inteligentne funkcje automatycznie optymalizują obraz i dźwięk, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Neo QLED Mini LED 4K łączy jakość i inteligencję, tworząc w domu doświadczenie, które wciąga i zachwyca w każdej scenie.



Kino bez biletów

Wyobraź sobie, że otwierasz platformę VOD i czujesz się jak w sali kinowej. Za sprawą technologii Ulepszony Obraz na Dużych Ekranach każdy szczegół scenografii, odcienie światła i ruchy aktorów są odwzorowane z niesamowitą precyzją, niezależnie od rozmiaru ekranu. Telewizory Neo QLED w rozmiarze 100″ i 115″ potrafią inteligentnie skalować materiały o niższej rozdzielczości, tak aby wypełniały ogromny ekran ostrością zbliżoną do 4K, a kontrast i jasność są automatycznie dopasowywane, aby obraz wyglądał perfekcyjnie w każdym pomieszczeniu. Dzięki temu ekran staje się prawdziwym oknem na świat – nie tylko oglądasz film, serial czy mecz, ale żyjesz każdą sceną.



Emocje stadionowe – bez kolejki do wejścia

Dla fanów sportu duży ekran to prawdziwa magia. Kiedy kamera pokazuje stadion, trybuny zdają się pojawiać w naszym salonie. Każdy ruch piłki, każdy sprint sportowca – śledzisz w czasie rzeczywistym, z ostrością, która nie pozwala oderwać wzroku. W obu telewizorach zastosowano Upłynniacz Ruchu 144 Hz, który gwarantuje niezwykłą płynność obrazu, eliminując rozmycia nawet podczas najszybszych akcji. Za realistyczne odwzorowanie kolorów odpowiada technologia Quantum Dot, która zapewnia żywe barwy i głębokie kontrasty, niezależnie od natężenia światła w pomieszczeniu. W modelu QN90F 115″ zastosowano Procesor AI NQ8 Gen3, który analizuje obraz i optymalizuje go w czasie rzeczywistym, zapewniając wysoki poziom szczegółowości i jakości. Z kolei model QN80F 100″ wyposażono w Procesor AI NQ4 Gen2, który inteligentnie optymalizuje obraz, gwarantując najwyższej klasy wrażenia wizualne w każdej scenie.



Gaming w skali XXL

Dzięki ogromnym przekątnym, gracze poczują się, jakby ich świat z konsoli naprawdę ożył. Gigantyczny ekran Neo QLED otacza Cię pełnym obrazem, a każdy detal staje się wyraźny. Szybki procesor AI wyciąga z grafiki maksimum detali, zapewniając niesamowitą ostrość i głębię obrazu. Funkcja FreeSync Premium Pro eliminuje opóźnienia i zrywanie obrazu, gwarantując płynną rozgrywkę nawet w dynamicznych grach. Upłynniacz Ruchu 144 Hz zapewnia doskonałą płynność, dzięki czemu każda sekwencja ruchu jest płynna i realistyczna. Z kolei funkcja Automatycznego Trybu Gry AI dostosowuje ustawienia obrazu, minimalizując input lag i maksymalnie wciągając gracza w akcję – sprawia, że można grać od razu, bez potrzeby konfiguracji. Telewizor wykorzystuje też sztuczną inteligencję do rozpoznawania rodzaju gry i automatycznego dopasowania parametrów obrazu – inne dla FPS, a inne dla gier przygodowych czy wyścigowych. Za sprawą tych rozwiązań telewizor nie tylko wyświetla grę – pozwala w niej całkowicie zanurzyć się i poczuć akcję w skali XXL.



Dźwięk, który otacza ze wszystkich stron

Obraz tej skali wymaga dźwięku, który go dopełni i przeniesie widza w sam środek wydarzeń. Dzięki technologii Dolby Atmos każdy dźwięk – trzepot skrzydeł ptaka, delikatny deszcz padający za oknem czy okrzyki kibiców na stadionie – wypełnia przestrzeń naturalnie i realistycznie. Funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem+ sprawia, że dźwięki poruszają się razem z tym, co dzieje się na ekranie, dzięki czemu można usłyszeć kroki dokładnie tam, gdzie porusza się bohater. Ponadto funkcja Q-Symphony sprawia, że głośniki telewizora synchronizują się z soundbarem, zapewniając wzmocniony i wciągający dźwięk, niczym z sali kinowej. Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro dba o to, aby każdy dialog był krystalicznie czysty, nawet gdy w tle rozbrzmiewa dynamiczna akcja. Telewizory Neo QLED Mini LED 4K łączą w sobie obraz i dźwięk w harmonijną całość, dzięki czemu każdy film, koncert czy mecz staje się niezapomnianym przeżyciem w domowym zaciszu.



Technologia, która wyręcza widza

Gigantyczne przekątne telewizorów QN90F 115” i QN80F 100” wymagają obrazu perfekcyjnie dopasowanego do każdej sceny – i właśnie tu wkracza Samsung Vision AI. Telewizor analizuje każdą scenę w czasie rzeczywistym, rozpoznając elementy obrazu – od postaci po krajobrazy i tekstury – i automatycznie dopasowuje jasność, kontrast i kolory, tak aby każdy detal na ogromnym ekranie był perfekcyjnie widoczny. Tryb AI dodatkowo optymalizuje parametry w zależności od rodzaju treści – film, mecz czy gra – zapewniając maksymalną immersję. Telewizory Samsung Neo QLED Mini LED 4K same dostosowują ustawienia do warunków w pokoju, dbając jednocześnie o oszczędność energii. Widz może więc po prostu cieszyć się widowiskiem, a ogromny ekran i inteligentny obraz tworzą doświadczenie, które wciąga od pierwszej do ostatniej sekundy.



































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG