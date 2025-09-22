Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme zaprezentowała dziś nowy smartwatch realme Watch 5. To propozycja dla osób, które cenią sobie styl, nowoczesne technologie i wygodę każdego dnia. Zegarek został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają idealnego połączenia wydajności, wytrzymałości i stylowego designu, a wszystko to w urządzeniu, które wesprze w aktywnym trybie życia. realme Watch 5 to więcej niż zegarek – to osobisty asystent, trener i towarzysz w jednej, eleganckiej obudowie. Jedną z najbardziej intrygujących cech realme Watch 5 jest jego imponujący wyświetlacz. Ekran AMOLED o przekątnej 1.97 cala i rozdzielczości 390 × 450 pikseli to prawdziwa uczta dla oczu. Zapewnia on żywe kolory i niesamowitą ostrość obrazu, a jasność szczytowa sięgająca 600 nitów gwarantuje doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.







Płaskie szkło 2D oraz wysoki współczynnik screen-to-body na poziomie 79% sprawiają, że korzystanie z zegarka to czysta przyjemność i całą uwagę można skupić na treści. Precyzyjnie wykonana koronka z aluminium o piaskowanej fakturze nie tylko tworzy elegancki wygląd zegarka, ale także umożliwia łatwe kontrolowanie parametrów.



Wytrzymałość to drugie imię realme Watch 5. Zegarek zyskał certyfikat IP68, co oznacza odporność na pył i wodę, a także pomyślnie przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałościowe, w tym na zarysowania i korozję. Urządzenie posiada niezależny GPS oraz wbudowany kompas i wsparcie dla pięciu globalnych systemów nawigacji satelitarnej, dzięki czemu umożliwia precyzyjne śledzenie aktywności na świeżym powietrzu bez konieczności noszenia telefonu. W zegarku jest aż 108 trybów sportowych, co pozwala na kontrolę 15 kluczowych wskaźników wydajności podczas każdego treningu. To czyni go idealnym narzędziem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Spersonalizowanie trybów treningów i przewodnik z ćwiczeniami rozciągającymi pomagają zyskać kondycję, zadbać o formę, a także efektywnie odpocząć po wysiłku. Oprócz śledzenia treningów realme Watch 5 monitoruje tętno, poziom tlenu we krwi, stres, jakość snu, poziom hałasu i cykl kobiecy, dzięki czemu zyskujesz kompleksową analizę stanu organizmu. Integracja z aplikacją realme Link pozwala na śledzenie do 10 różnych wskaźników zdrowotnych oraz osobistych statystyk w różnych przedziałach czasowych i pomaga w dbaniu o zdrowie na co dzień.



Dzięki wydajnej baterii realme Watch 5 działa po pełnym naładowaniu nawet przez 14 dni przy standardowym użytkowaniu, a przy specjalnym, lżejszym trybie oszczędzania energii – nawet do 16 dni. Z kolei przy włączonym trybie Always-On Display bateria wystarcza na mniej więcej 6 dni. To swoboda użytkowania i pewność, że zegarek nie zawiedzie Cię w najmniej oczekiwanym momencie. Urządzenie jest wyposażone także w zaawansowane funkcje smart, takie jak wysokiej jakości połączenia Bluetooth, niezależny interkom Bluetooth, który umożliwia komunikację z innymi smartwatchami realme Watch 5, nawet gdy telefon nie ma zasięgu. Dodatkowo nadasz swojemu zegarkowi unikalny styl dzięki personalizacji – możesz wybrać spośród 300 tarcz zegarka, dostosować sportowe i outdoorowe tarcze oraz korzystać z Always-On Display w trybie dziennym i nocnym. Odporność na wodę i kurz (IP68) i setki motywów tarczy sprawiają, że realme Watch 5 doskonale sprawdza się w każdej sytuacji i świetnie dopasuje się do Twojego gustu.



realme Watch 5 jest już dostępny w cenie 299 PLN w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro i realmeshop.pl.

















źródło: Info Prasowe - realmy