Logitech Zone Wireless 2 ES i Zone Wired 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech wprowadza na rynek zestawy słuchawkowe Zone Wireless 2 ES i Zone Wired 2, zaprojektowane z myślą o efektywnej pracy w hałaśliwym biurze. Dzięki mikrofonom z funkcją redukcji szumów opartą na sztucznej inteligencji, hybrydowej aktywnej redukcji szumów (ANC), która automatycznie dostosowuje się do otoczenia oraz inspirowanej produktami gamingowymi konstrukcji pałąka zapewniającej całodzienny komfort, zestawy słuchawkowe zamieniają hałas otwartego biura w ciche strefy skupienia. Choć biura typu open space sprzyjają swobodnym interakcjom, są również irytujące ze względu na ciągłe rozpraszacze. Badania wskazują, że firmy tracą 468 miliardów dolarów rocznie na spadku wydajności spowodowanym rozpraszaczającymi uwagę czynnikami, które utrudniają spokojną pracę w skupieniu.







Praca w skupieniu, bez kompromisów

W dążeniu do nieprzerwanego przepływu pracy oba zestawy słuchawkowe oferują adaptacyjną hybrydową technologię ANC, która inteligentnie dostosowuje poziom redukcji szumów w czasie rzeczywistym do każdego otoczenia. Umożliwia to pracownikom przemieszczanie się z miejsca na miejsce bez konieczności ręcznego przełączania ustawień. Dwa mikrofony z redukcją szumów oparte na sztucznej inteligencji współpracują ze sobą, aby wyeliminować rozpraszające rozmowy współpracowników, stukanie klawiatur, odgłosy kroków i setki innych dźwięków otoczenia.



Więcej niż tylko redukcja szumów

Słuchawki Zone Wireless 2 ES eliminują nie tylko szumy — wykluczają również codzienne mikroprzerwy, które zakłócają koncentrację. Zestaw słuchawkowy posiada certyfikaty Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, co gwarantuje pełną kompatybilność ze wszystkimi platformami. W przypadku aplikacji Teams i Meet certyfikat natywnej kontroli połączeń Bluetooth oznacza, że można go używać z kluczem sprzętowym lub bez niego, co pozwala zwolnić port USB. W przypadku korzystania z klucza sprzętowego inteligentna enumeracja ukrywa urządzenie przed aplikacjami do spotkań, gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, dzięki czemu użytkownicy nie muszą zgadywać, które źródło dźwięku jest aktywne.



Dla organizacji preferujących konfiguracje przewodowe, słuchawki Zone Wired 2 to wersja USB typu plug-and-play, która oferuje te same zaawansowane funkcje i certyfikaty, co jej bezprzewodowy odpowiednik, bez konieczności ładowania baterii lub martwienia się o łączność w środowiskach o dużej gęstości. Specjaliści IT mogą zdalnie przesyłać aktualizacje oprogramowania do obu zestawów słuchawkowych za pośrednictwem aplikacji Logitech Sync, dzięki czemu pracownicy mogą pozostać skupieni bez żadnych zakłóceń — bez zgłoszeń do pomocy technicznej, wyskakujących powiadomień o aktualizacjach i przestojów.



Komfort i wydajność przez cały dzień

Zainspirowane zestawami słuchawkowymi do gier, zaprojektowanymi z myślą o wielogodzinnych sesjach gamingowych, modele Zone Wireless 2 ES i Zone Wired 2 są wyposażone w pałąk na głowę, który zapewnia równomierne rozłożenie nacisku, idealne podczas długich dni pracy. Obrotowe nauszniki, odwracalny mikrofon i regulowany pałąk na głowę umożliwiają indywidualne dopasowanie. Dzięki nawet 20 godzinom rozmów i 25 godzinom słuchania przy włączonej funkcji ANC, Zone Wireless 2 ES są stworzone, aby przetrwać najdłuższe dni pracy.



Spersonalizowane wrażenia

Pracownicy mogą spersonalizować swoje ustawienia słuchawek audio, ANC i ładowania w aplikacji Logi Tune. Dzięki trzem kolorom do wyboru – różowemu, złamanej bieli i grafitowemu – mogą również wybrać model, który najbardziej pasuje do ich osobowości.



Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju

Zone Wireless 2 ES i Zone Wired 2 zostały zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju i długiej żywotności produktu dzięki wymiennym nausznikom, pasku na głowę oraz baterii. Części plastikowe są wykonane w co najmniej 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego, natomiast magnesy zawierają w 100% metale ziem rzadkich pochodzące z recyklingu poużytkowego; bateria jest wykonana w 100% z kobaltu pochodzącego z recyklingu, a tkaniny toreb podróżnych są wykonane w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.



Ceny i dostępność

Zone Wireless 2 ES for Business będzie dostępny na całym świecie od listopada na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych sprzedawców w sugerowanej cenie 799 PLN (wersja z natywnym Bluetooth) lub 879 PLN (wersja z odbiornikiem). Zone Wired 2 for Business będzie dostępny od grudnia w sugerowanej cenie 699 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Logitech