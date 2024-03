BASEUS Amblight 30000 mAh 65W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lubicie podróże? Ja osobiście staram się przynajmniej ze dwa razy w roku polecieć gdzieś motocyklem, najchętniej w opcji pod namiot. Dlaczego? Otóż to wciąż chyba najtańsza forma noclegu, a dodatkowo daje nam wolność zmiany decyzji o kierunku wyprawy, przejechanym na dzień dystansie i swobodne dopasowanie do warunków pogodowych. Kiedy zabukujecie sobie stancją w jakimś popularnym portalu podróżniczym, to w zasadzie jesteście już "uwiązani" do dotarcia w wykupione miejsce bez względu na nagłą ulewę, czy inne wypadki losowe. A z namiotem zobaczycie jakieś piękne miejsce po drodze i stwierdzacie bez stresów, że tu chcecie być.





źródło: Klinika IN4

czytaj wię™cej...