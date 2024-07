BASEUS Amblight 30000 na Korsyce...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tak, jak obiecałem we wcześniejszej recenzji BASEUS Amblight 30000, podzielę się z Wami wrażeniami z jego użytkowania, które przywiozłem z mojej urlopowej, motocyklowej podróży przez Europę. Urządzenie dzielnie służyło mi codziennie przez trzy tygodnie intensywnej podróży w różnych warunkach pogodowych. W Czechach i Austrii pracowało w dużej wilgotności, bo pierwsze dwa dni lało niemiłosiernie, a temperatura w dzień oscylowała w granicach 15 stopni Celsjusza, wieczorami i w nocy spadając do około 10 st.C, co w wilgotnym namiocie nie jest zbytnio przyjemne.





źródło: Klinika IN4

