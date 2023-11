BELKIN SoundForm Bolt

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzisiejsze technologie bezprzewodowego przesyłu sygnału audio w zasadzie wyeliminowały potrzebę zakupu słuchawek z kablem, by posłuchać muzyki o naprawdę dobrej jakości. Z każdą generacją łączności Bluetooth, opóźnienia sygnału stawały się coraz mniejsze, a ilości danych, które mogliśmy przesłać w jednostce czasu, coraz większe. Dlatego też w sklepach mamy prawdziwe eldorado słuchawek BT, od bardzo tanich modeli, do kosztujących po kilkaset złotych. Wiadomo, przeważnie każdy z nas chciałby kupić coś dobrze grającego w jak najniższej cenie, ale czy to jest możliwe w cenie oscylującej w okolicach stu złotych?





Źródło: Klinika IN4

