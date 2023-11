Patriot Transporter External Portable SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot Memory, producent wysokowydajnych modułów pamięci RAM dla entuzjastów, dysków SSD, pamięci flash i urządzeń peryferyjnych do gier, ogłosił nadchodzącą premierę swojego najnowszego zewnętrznego mobilnego dysku Transporter External Portable SSD. Oferując prędkość odczytu sekwencyjnego do 1000 MB/s i prędkość zapisu do 1000 MB/s, obsługę szybkiego interfejsu USB 3.2 i kompatybilność z wcześniejszymi wersjami USB, przenośny dysk SSD Transporter zapewnia najwyższą wydajność dla wszystkich potrzebujących łatwego przesyłania plików, zdjęć, wideo i wszelkiego rodzaju pobierania lub przesyłania danych.







Wraz z konstrukcją typu plug-and-play, elegancką kompaktową obudową i podwójnym połączeniem typu C do typu A+C, Transporter External Portable SSD oferuje idealne połączenie wszechstronności, wydajności i jakości dla użytkowników komputerów PC i Mac. Transporter External Portable SSD będzie dostępny u autoryzowanych partnerów Patriot do końca listopada.



Sugerowane ceny producenta:

PTP1TBPEC - 389 PLN

PTP2TBPEC - 599 PLN

PTP4TBPEC - 1099 PLN

PTP512GPEC - 219 PLN





























Źródło: Info Prasowe - Patriot