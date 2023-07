BIOSTAR M800 Series SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka BIOSTAR znana jest szerzej, jako producent płyt głównych, ale to też spory potentat w produkcji dysków SSD. teraz jej portfolio powiększa się o serię M800, czyli szybkich dysków dla graczy. Nośniki danych typu M.2 2280 o pojemnościach 512, 1TB i 2TB, wyposażono w obsługę interfejsu PCIe Gen4x4, NVMe v1.3 oraz systemy ochrony danych (End-to-End data protection). Seria seria M800 obiecuje prędkości odczytu danych do 5000 MB/s i maksymalną prędkość ich zapisu do 4450 MB/s, co powinno zapewnić szybką obsługę najnowszych gier i płynne doładowywanie nowych map w rozgrywce.















Źródło: Info Prasowe - BIOSTAR