HAMA - wydajny kabel USB-C 4.0 240 W Gen 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMA wprowadziła do swoich najnowszych produktów, metrowej długości, czarny kabel z wygodną obustronną wtyczką USB typu C na obu końcówkach. Został opracowany w bazującym na protokole Thunderbolt 3 najnowszym standardzie USB 4.0 Można nim połączyć komputer lub laptop z szerokim zakresem urządzeń, np. z monitorem, tabletem, drukarką, zewnętrznym twardym dyskiem, głośnikiem, kontrolerem gamingowym, słuchawkami czy czytnikiem eBooków. Zacznijmy od tego, że kabel Hama USB-C 4.0 Gen 3 obsługuje technologię Power Delivery (PD) 3.1 Extended Power Range (EPR) o mocy do 240 W. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie, bezpieczne i efektywne ładowanie oraz zasilanie urządzeń mobilnych. Zapewnia przesyłanie sygnału wideo i audio w wysokiej jakości, wspierając rozdzielczość 8K (7680 x 4320 pikseli).







Tak samo gwarantuje sprawne przesyłanie danych między różnymi sprzętami, pozwalając na osiągnięcie prędkości nawet do imponującego wyniku 40 Gbit/s. W połączeniu z wydajną ładowarką z PD i Qualcomm Quick Charge o sporej mocy taki przewód otwiera przed nami nowe możliwości superszybkiego zasilania energią urządzeń mobilnych.



Warto podkreślić, że prezentowany przewód może również pełnić funkcję kabla monitorowego USB-C. Potrafi przesyłać wysokiej jakości sygnał wideo do monitora lub innego wyświetlacza z portem USB-C. W efekcie otrzymujemy filmy, prezentacje i inne treści w pełnej kolorystyce i z doskonałą ostrością obrazu.



Kabel został starannie zaprojektowany z wykorzystaniem osłony, wykonanej z wytrzymałego materiału PVC. Zapomnijmy więc o ryzyku jego łatwego uszkodzenia czy złamania. Jest też podwójnie ekranowany. Wewnętrzne przewody wykonane z miedzi w praktyce oznaczają szybki, stabilny transfer danych i efektywne zasilanie urządzeń ze zminimalizowanymi zakłóceniami.



Kabel Hama USB-C 4.0 240 W Gen 3 znajduje się już w sprzedaży w oficjalnej cenie detalicznej 139 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - HAMA