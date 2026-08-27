Bambu Lab PLA Pure - Bezpieczny filament w drukowaniu 3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Druk 3D coraz częściej wychodzi z warsztatów i pracowni, stając się częścią codziennej domowej przestrzeni. Firma Bambu Lab w odpowiedzi na to wprowadziła nową serię filamentów, która ma prosty, bo tylko pięcioskładnikowy skład, gdzie każdy ze składników spełnia normy dotyczące tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością. To filament stworzony dla użytkowników ceniących jakość wydruku i komfort w domu. Bambu Lab PLA Pure jest już dostępny w ofercie sklepu Botland.com.pl Drukarki 3D przestają być urządzeniami zamkniętymi w warsztatach i pracowniach. Stoją na biurkach, w domowych przestrzeniach, a czasami nawet w salonach. Przy takim umiejscowieniu drukarki oprócz jakości gotowego wydruku ma również znaczenie skład materiału oraz to, co podczas drukowania trafia do otaczającego nas powietrza.







Ma to szczególne znaczenie, gdy drukarka pracuje przez wiele godzin w pomieszczeniu, w którym na co dzień przebywają domownicy. Coraz więcej użytkowników zwracało uwagę nie tylko na wytrzymałość czy wygląd wydruku, ale też na jego skład. To właśnie na te potrzeby odpowiada nowa seria filamentów PLA Pure do komfortowego druku w warunkach domowych.



Tylko pięć składników

PLA Pure składa się tylko z pięciu składników, z którymi ma się kontakt każdego dnia. Podstawowym składnikiem jest kwas polimlekowy pozyskiwany z kukurydzy i trzciny cukrowej. Oprócz niego w formule znajduje się kopolimer akrylowy oraz pigmenty barwiące stosowane w zabawkach dla dzieci czy dziecięcych naczyniach. EBS (etylenobisstearynamid) to składnik stosowany w foliach do opakowań spożywczych, a ostatnim elementem jest talk, wykorzystywany w produkcji biodegradowalnych słomek do napojów. W celu dbania o bezpieczeństwo produktu wykorzystywany talk jest dodatkowo badany w niezależnym laboratorium, które potwierdza, że jest on wolny od azbestu. Co ważne, każdy z surowców, w tym również pigmenty wykorzystane w PLA Pure od Bambu Lab, są zgodne z wymaganiami unijnego rozporządzenia EU 10/2011 dotyczącego tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Posiada również certyfikat UL 2904 GREENGUARD, który ocenia emisję cząstek stałych oraz lotnych związków organicznych i ich wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. W przeprowadzonym teście materiał osiągnął niższy poziom emisji pyłów PM2.5 i PM10 niż porównywalny filament innego producenta badany w identycznych warunkach.



Producent podkreśla również, że sprawdzany jest nie tylko gotowy filament, ale też każdy pojedynczy składnik z osobna. Dzięki temu producent może dokładnie określić, z czego powstał materiał i skąd pochodzą użyte surowce, a są one dostarczane przez duże, międzynarodowe firmy, jak TotalEnergies Corbion, Dow, Chemours czy BASF. Oznacza to łatwiejszy dostęp do dokumentacji czy prześledzenia, z czego powstaje filament i na jakich materiałach opiera się jego produkcja. Ma to szczególne znaczenie przy filamencie, którego głównym założeniem jest pełna przejrzystość dotycząca składu.



Przebadany również pod kątem bezpieczeństwa zabawek

PLA Pure przeszedł również pozytywnie badania zgodności z normą EN 71-3, stosowaną w Europie w odniesieniu do bezpieczeństwa materiałów wykorzystywanych w zabawkach. Norma określa między innymi dopuszczalne poziomy migracji metali ciężkich jak ołów czy kadm. Filament PLA Pure może być lepszym wyborem, jeśli chodzi o drukowanie modeli przeznaczonych do zabawy czy częstego dotykania. Co ważne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa filamentu oraz składników wykorzystanych do jego produkcji, nie oznaczają automatycznie, że każdy przedmiot wydrukowany z PLA Pure można bez ograniczeń wykorzystywać do kontaktu z jedzeniem. Na bezpieczeństwo gotowego wydruku wpływają również inne czynniki jak czystość drukarki i dyszy, warunki drukowania, konstrukcja modelu czy sposób jego późniejszego użytkowania.



PLA Pure od Bambu Lab, już w sprzedaży

Bambu Lab PLA Pure jest już dostępny w ofercie sklepu Botland.com.pl. Klienci mogą wybierać spośród różnych wariantów kolorystycznych, a filament dostępny jest zarówno w wersji ze szpulą, jak i jako wkład typu refill. Takie rozwiązanie daje większą swobodę wyboru i pozwala dopasować zakup do posiadanego już wyposażenia oraz sposobu pracy z drukarką 3D.











źródło: Info Prasowe - botland