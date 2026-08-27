Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje Galaxy S26 FE, najnowszy model z rodziny Galaxy S26 i pierwszy dostępny na rynku model z tej serii z systemem One UI 9. Galaxy S26 FE daje użytkownikom dostęp do najnowszych zaawansowanych innowacji Galaxy już od pierwszego dnia. Dzięki udoskonalonym możliwościom aparatu i jeszcze lepiej rozumiejącym kontekst funkcjom Galaxy AI, urządzenie daje więcej możliwości w zakresie mobilnej fotografii, tworzenia treści i pozostawania w kontakcie, zapewniając flagowe doświadczenia znane z serii Galaxy S.







Ostrzejsze zdjęcia, bezproblemowa edycja

Galaxy S26 FE daje użytkownikom bardziej zaawansowane możliwości aparatu – od wykonania zdjęcia po jego edycję. Udoskonalony potrójny aparat tylny oraz zaawansowane przetwarzanie obrazu pomagają uchwycić momenty i edytować zdjęcia, zarówno podczas fotografowania statycznych scen, jak i podczas szybko poruszających się obiektów.

- Funkcja My FanCam, po raz pierwszy wprowadzona w najnowszych składanych urządzeniach Galaxy, jest teraz dostępna w Galaxy S26 FE. Automatycznie śledzi wybrany obiekt i utrzymuje go w centrum kadru, inteligentnie zmieniając kompozycję ujęcia wraz z rozwojem sceny. Dzięki temu użytkownicy mogą przekształcać dynamiczne momenty w materiały gotowe do udostępnienia w mediach społecznościowych, ograniczając konieczność ręcznej edycji.

- Duża Stabilność (Super Steady) z blokadą poziomą (Horizontal Lock) – ceniona przez użytkowników Galaxy S26 – pomaga nagrywać płynniejsze i bardziej poziome ujęcia podczas filmowania szybko zmieniających się sytuacji, podróży oraz codziennych scen w ruchu.

- Galaxy S26 FE obsługuje 3-krotny zoom optyczny, dając użytkownikom większą pewność podczas fotografowania z większej odległości. Udoskonalony przedni aparat 12 MP[3]pozwala uchwycić więcej w każdym kadrze, dzięki czemu łatwiej wykonywać zdjęcia grupowe.

- Nightography, charakterystyczna funkcja serii Galaxy S, pomaga wykonywać jasne i wyraźne zdjęcia w słabym oświetleniu, zachowując szczegóły nawet w najbardziej wymagających warunkach.

- Nawet gdy chwila już minie, Asystent zdjęć (Photo Assist) ułatwia dopracowywanie zdjęć za pomocą poleceń w języku naturalnym – od regulacji oświetlenia po dodawanie nowych elementów i odtwarzanie brakujących fragmentów. Co więcej, wprowadzane zmiany można przeglądać krok po kroku, a następnie modyfikować lub cofać.

- Dzięki Gemini Omni użytkownicy mogą z łatwością przekształcać zdjęcia i klipy wideo z Galerii w dopracowane filmy gotowe do udostępnienia, wzbogacone o kreatywną muzykę, przejścia i efekty.



Galaxy AI zawsze o krok do przodu

Dzięki najnowszemu interfejsowi One UI 9 model Galaxy S26 FE oferuje szereg intuicyjnych, świadomych kontekstu funkcji Galaxy AI, które ułatwiają codzienność. Lepiej rozumiejąc kontekst Galaxy S26 FE dostosowuje się do rutyny użytkownika, aby zapewniać dostęp do najważniejszych informacji i pomagać w organizacji dnia, a także szybciej i płynniej wykonywać w ich imieniu codzienne zadania.

- Zaktualizowana funkcja Now Brief, po raz pierwszy wprowadzona w serii Galaxy S25, jest jeszcze bardziej spersonalizowana dzięki konfigurowalnym kartom podsumowań, takim jak informacje o pogodzie i samopoczuciu. Użytkownicy mogą teraz tworzyć własne karty za pomocą prostego polecenia.

- Now Nudge obsługuje teraz wybrane aplikacje i powiadomienia innych firm, dostarczając trafnych sugestii w odpowiednim momencie przez większą część dnia, pomagając użytkownikom przekładać informacje na działanie i sprawniej zarządzać codziennymi obowiązkami.

- Funkcja Zakreśl, aby wyszukać (Circle to Search with Google) umożliwia teraz jednoczesne wyszukiwanie wielu elementów na jednym obrazie, ułatwiając identyfikowanie produktów, miejsc, obiektów lub pomysłów w jednym kroku.



Zaprojektowany, aby dotrzymać Ci kroku przez cały dzień

Galaxy S26 FE oferuje istotne udoskonalenia najważniejszych elementów, na których użytkownicy polegają każdego dnia, w tym wytrzymałą baterię i jasny wyświetlacz zaprojektowany z myślą o pracy, rozrywce i kreatywności od rana do wieczora.

- Wytrzymała bateria o pojemności 4900 mAh pozwala użytkownikom korzystać z urządzenia przez długi czas przy zachowaniu smukłej i eleganckiej konstrukcji charakterystycznej dla serii Galaxy S26. Dzięki szybkiemu ładowaniu 45 W użytkownicy mogą dłużej pozostać w kontakcie.

- Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.7 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewnia płynny, immersyjny obraz, a zwiększona jasność, rozdzielczość i wyrazistość sprawiają, że doskonale nadaje się do streamingu, gier, przeglądania treści i pracy twórczej.



Użytkownicy, którzy wybiorą Galaxy S26 FE od pierwszego dnia będą mogli korzystać z pełni możliwości doświadczeń Galaxy. Udoskonalony Smart Switch ułatwia rozpoczęcie korzystania z urządzenia, sprawiając, że przejście na Galaxy jest wyjątkowo proste, natomiast długoterminowe aktualizacje oprogramowania i Samsung Care+ zapewniają dodatkowe poczucie bezpieczeństwa przez kolejne lata.

- Udoskonalona funkcja Smart Switch sprawia, że przejście na Galaxy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy użytkownik przenosi się z urządzenia z systemem Android czy iOS, może zeskanować kod QR i bezprzewodowo przenieść dane – od haseł i kluczy dostępu po historię połączeń, ustawienia ułatwień dostępu i dane eSIM – bez dodatkowych aplikacji i przy krótszym czasie konfiguracji.

- Galaxy S26 FE został zaprojektowany z myślą o wieloletnim użytkowaniu i oferuje siedem generacji aktualizacji systemu operacyjnego oraz siedem lat aktualizacji zabezpieczeń, dzięki czemu użytkownicy mogą przez lata z pewnością korzystać z najnowszych funkcji.

- Dla dodatkowego spokoju ducha Samsung Care+ oferuje kompleksową ochronę dostosowaną do potrzeb użytkowników, w tym specjalne korzyści chroniące wartość urządzeń. Wraz z One UI 9 nowe centrum ustawień gwarancji i opieki nad urządzeniem ułatwia również rejestrację, dostęp i zarządzanie usługą Samsung Care+ oraz innymi formami wsparcia serwisowego urządzenia.

- 6-miesięczny bezpłatny okres próbny Google AI Pro zapewnia dostęp do rozszerzonych możliwości AI oraz 5 TB przestrzeni w chmurze o wartości 19.99 USD miesięcznie.



Dostępność

Galaxy S26 FE będzie dostępny w sprzedaży 4 września w kolorach czarnym, zielonym i niebieskim.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG