Baseus otwiera pierwszy w Polsce stacjonarny salon firmowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Baseus otwiera swój pierwszy w Polsce, oficjalny salon stacjonarny. Sklep zlokalizowany jest w centrum handlowym Wola Park w Warszawie, a jego uroczyste otwarcie odbędzie się podczas Black Weekend – 28 i 29 listopada. Otwarcie stacjonarnego punktu to kolejny krok w rozwoju marki w Polsce i bezpośrednia odpowiedź na rosnące zainteresowanie produktami Baseus. W nowym salonie klienci otrzymają profesjonalne doradztwo, dostęp do pełnej gamy akcesoriów i nowości oraz możliwość sprawdzenia i przetestowania urządzeń na miejscu. Dzięki temu każdy odwiedzający może dobrać produkty idealnie dopasowane do swoich potrzeb – od ładowarek, przez słuchawki, po akcesoria mobilne i rozwiązania smart. To także pierwsze miejsce w Polsce, w którym można zobaczyć i kupić wyjątkową, niebieską wersję słuchawek Baseus Inspire XH1.







Atrakcje dla odwiedzających

W trakcie weekendu otwarcia na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. To przede wszystkim konkurs z nagrodami - każdy paragon upoważnia do wzięcia w nim udziału. Wystarczy odpowiedzieć na krótkie pytanie dotyczące marki Baseus oraz jej produktów, a poprawna odpowiedź otwiera drogę do zakręcenia kołem fortuny, na którym na uczestników czeka wiele atrakcyjnych nagród. Co więcej, na gości czekać będzie ścianka fotograficzna z gadżetami Baseus – idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcie. Nie zabraknie również promocji i upustów cenowych, które tym bardziej zachęcają do odwiedzenia salonu Baseus i zakupów.



Zapraszamy do Wola Park

Baseus zaprasza wszystkich miłośników technologii, fanów marki oraz osoby poszukujące nowoczesnych akcesoriów do odwiedzenia salonu firmowego. Otwarcie to nie tylko okazja do zakupów, ale również możliwość poznania produktów marki z bliska i udział w wyjątkowym wydarzeniu.



Salon firmowy Baseus / Teletorium

Galeria Wola Park Warszawa

ul. Górczewska 124

I piętro (obok MediaExpert)

Godziny otwarcia 10:00 – 20:00





























źródło: Info Prasowe - Baseus