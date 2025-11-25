Turtle Beach - Skorzystaj z promocji na Black Friday

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach przygotował na Black Friday atrakcyjne promocje na swoje najpopularniejsze słuchawki, kontrolery, klawiatury i myszki. To idealny moment, aby odświeżyć swój sprzęt przed świątecznym sezonem. Oferty dostępne są na oficjalnej stronie Turtle Beach. Black Friday to idealna okazja, by dokonać ulepszeń w swoim gamingowym sprzęcie. Zarówno dla profesjonalnych graczy, jak i osób, które po prostu chcą cieszyć się lepszym dźwiękiem, większą precyzją i wygodą podczas rozgrywek. Oferta obejmuje urządzenia stworzone z myślą o wymagających użytkownikach, cenionych za innowacje, jakość wykonania i charakterystyczny styl Turtle Beach.







Promocje na zestawy słuchawkowe:

Stealth 700 Gen 3 – 149.99 euro zamiast 199.99 euro

Stealth 600 Gen 3 - 64.99 euro zamiast 109.99 euro

Stealth 500 – 69.99 euro zamiast 89.99 euro



Promocje na kontrolery:

Victrix Pro BFG – 139.99 euro zamiast 199.99 euro

Stealth Pivot – 109.99 euro zamiast 129.99 euro

Stealth Ultra – 139.99 euro zamiast 199.99 euro

Riffmaster (kontroler gitarowy) – 89.99 euro zamiast 149.99 euro

Rematch Core – 24.99 euro zamiast 29.99 euro



Promocje na klawiatury:

Vulcan II TKL Pro – 109.99 euro zamiast 159.99 euro

Vulcan II Max – 149.99 euro zamiast 229.99 euro



Promocje na myszki:

Pure Air – 69.99 euro zamiast 99.99 euro

Kone XP Air – 79.99 euro zamiast 109.99 euro



Wszystkie okazje dostępne są na: turtlebeach.com/pages/black-friday.

















źródło: Info Prasowe - Turtle Beach