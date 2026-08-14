Battlefield 6 x Top Gun - oficjalny zwiastun

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Battlefield Studios i Electronic Arts opublikowały oficjalny zwiastun nadchodzącej aktualizacji Battlefield 6 powstałej we współpracy z serią Top Gun. Materiał prezentuje dwa nowe samoloty, które trafią do gry: F-74A Seacat oraz F/A-81F Super Spectre, a także powracającą mapę Wyspa Wake oraz dwa nowe tryby rozgrywki: Atak na lotniskowiec i Wyzwanie: Uderzenie myśliwców. Zostały one stworzone z myślą o widowiskowych starciach na dużą skalę, które od lat są znakiem rozpoznawczym serii Battlefield oraz dynamicznej akcji znanej z filmów Top Gun.







W ramach aktualizacji gracze będą mogli wcielić się również w kultowe postacie z uniwersum Top Gun, w tym porucznika Bradleya „Roostera” Bradshawa (Miles Teller), porucznika Roberta „Boba” Floyda (Lewis Pullman) oraz admirała Solomona „Warlocka” Batesa (Charles Parnell).



Współpraca Top Gun x Battlefield 6 zadebiutuje 18 sierpnia jako część największej dotychczas aktualizacji sezonowej gry.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts