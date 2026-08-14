Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Razer zaprezentował dziś Razer Artisan Keycap - Triple-Headed Snake Edition, czyli swoją pierwszą unikatową nakładkę na klawisz i zarazem kolejny krok w stronę absolutnej perfekcji, jeśli chodzi o customowe wykończenie sprzętu. Żaden detal nie był tu zbyt mały, a żaden etap produkcji zbyt wymagający. Każdy egzemplarz to customowe, ręcznie wykańczane arcydzieło stworzone dla największych pasjonatów, którzy od lat identyfikują się z symbolem trójgłowego węża – to również hołd złożony jednej z najbardziej kultowych marek w świecie gamingu.







Arcydzieło w wersji miniaturowej

Edycja Triple-Headed Snake przekształca legendarne godło marki Razer – ikonę budowaną przez dwie dekady – w trójwymiarową, rzeźbiarską formę, która z dumą zwieńczy większość klawiatur producenta. To coś więcej niż zwykły dodatek do klawiatury.



Tworzony ręcznie. Dopracowany z obsesyjną precyzją

Każdy klawisz z serii Razer Artisan Keycap jest efektem rygorystycznego, wieloetapowego procesu produkcyjnego:

- Precyzyjne modelowanie 3D – każda koncepcja ożywa dzięki zaawansowanym technikom projektowania 3D, co pozwala nasycić projekt imponującymi detalami widocznymi pod każdym kątem.

- Konstrukcja z odlewu żywicznego – żywica oraz barwniki są łączone w idealnych proporcjach i utwardzane do uzyskania optymalnej twardości, co utrwala drobiazgowe szczegóły i gwarantuje żywe, odporne na upływ czasu kolory.

- Indywidualne, ręczne malowanie – mozolnie malowana i składana nakładka zachowuje unikalną fakturę pełnego odlewu z żywicy.

- Dwuetapowa kontrola jakości – każdy klawisz jest skrupulatnie porównywany z cyfrowym wzorcem 3D, a następnie oczyszczany z drobin kurzu czy pęcherzyków powietrza. Wyłącznie egzemplarze spełniające najwyższe wyśrubowane normy trafiają do dystrybucji.

- Pełna kompatybilność z przełącznikami typu cross-stem – konstrukcja pasuje do przełączników z krzyżowym rdzeniem, co zapewnia łatwy montaż na większości klawiatur Razer i u innych producentów, gwarantując przy tym płynne oraz stabilne kliknięcie.



Jedyny w swoim rodzaju. Część kultowej społeczności

Posiadanie Razer Artisan Keycap to wyraz lojalności i wyraźne podkreślenie przynależności do społeczności Razer. Wyprodukowana w mocno ograniczonej liczbie sztuk edycja Triple-Headed Snake Edition powstała w myśl zasady: Od Graczy. Dla Graczy. Ten wyjątkowy, kolekcjonerski przedmiot daje pasjonatom nową możliwość, by wdrożyć customowe akcenty na swoim stanowisku i dobitnie wyrazić swój styl. Zbudowany wokół symbolu łączącego pokolenia graczy, rozpoczyna nowy rozdział w wyrażaniu siebie dla całej społeczności.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Sugerowana cena detaliczna: 89.99 USD / 99.99 EURO. Produkt trafi do sprzedaży 23 sierpnia 2026 r. o godzinie 04:00 CEST (22 sierpnia, godz. 19:00 PT) ekskluzywnie na stronach Razer.com oraz w salonach RazerStore.

























źródło: Info Prasowe - Razer