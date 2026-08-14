Razer Artisan Keycap - Triple-Headed Snake Edition
Razer zaprezentował dziś Razer Artisan Keycap - Triple-Headed Snake Edition, czyli swoją pierwszą unikatową nakładkę na klawisz i zarazem kolejny krok w stronę absolutnej perfekcji, jeśli chodzi o customowe wykończenie sprzętu. Żaden detal nie był tu zbyt mały, a żaden etap produkcji zbyt wymagający. Każdy egzemplarz to customowe, ręcznie wykańczane arcydzieło stworzone dla największych pasjonatów, którzy od lat identyfikują się z symbolem trójgłowego węża – to również hołd złożony jednej z najbardziej kultowych marek w świecie gamingu.
Arcydzieło w wersji miniaturowej
Edycja Triple-Headed Snake przekształca legendarne godło marki Razer – ikonę budowaną przez dwie dekady – w trójwymiarową, rzeźbiarską formę, która z dumą zwieńczy większość klawiatur producenta. To coś więcej niż zwykły dodatek do klawiatury.
Tworzony ręcznie. Dopracowany z obsesyjną precyzją
Każdy klawisz z serii Razer Artisan Keycap jest efektem rygorystycznego, wieloetapowego procesu produkcyjnego:
- Precyzyjne modelowanie 3D – każda koncepcja ożywa dzięki zaawansowanym technikom projektowania 3D, co pozwala nasycić projekt imponującymi detalami widocznymi pod każdym kątem.
- Konstrukcja z odlewu żywicznego – żywica oraz barwniki są łączone w idealnych proporcjach i utwardzane do uzyskania optymalnej twardości, co utrwala drobiazgowe szczegóły i gwarantuje żywe, odporne na upływ czasu kolory.
- Indywidualne, ręczne malowanie – mozolnie malowana i składana nakładka zachowuje unikalną fakturę pełnego odlewu z żywicy.
- Dwuetapowa kontrola jakości – każdy klawisz jest skrupulatnie porównywany z cyfrowym wzorcem 3D, a następnie oczyszczany z drobin kurzu czy pęcherzyków powietrza. Wyłącznie egzemplarze spełniające najwyższe wyśrubowane normy trafiają do dystrybucji.
- Pełna kompatybilność z przełącznikami typu cross-stem – konstrukcja pasuje do przełączników z krzyżowym rdzeniem, co zapewnia łatwy montaż na większości klawiatur Razer i u innych producentów, gwarantując przy tym płynne oraz stabilne kliknięcie.
Jedyny w swoim rodzaju. Część kultowej społeczności
Posiadanie Razer Artisan Keycap to wyraz lojalności i wyraźne podkreślenie przynależności do społeczności Razer. Wyprodukowana w mocno ograniczonej liczbie sztuk edycja Triple-Headed Snake Edition powstała w myśl zasady: Od Graczy. Dla Graczy. Ten wyjątkowy, kolekcjonerski przedmiot daje pasjonatom nową możliwość, by wdrożyć customowe akcenty na swoim stanowisku i dobitnie wyrazić swój styl. Zbudowany wokół symbolu łączącego pokolenia graczy, rozpoczyna nowy rozdział w wyrażaniu siebie dla całej społeczności.
CENA I DOSTĘPNOŚĆ
Sugerowana cena detaliczna: 89.99 USD / 99.99 EURO. Produkt trafi do sprzedaży 23 sierpnia 2026 r. o godzinie 04:00 CEST (22 sierpnia, godz. 19:00 PT) ekskluzywnie na stronach Razer.com oraz w salonach RazerStore.
jeszcze przed kawą jestem... zastanawiam się czy ja dobrze czytam, że to przycisk do klawiatury jest? taka nakładka, żeby sobie na taką tyldę zamontować czy coś?
znaczy się kto co lubi, nie mam z tym problemu czy coś.
bardziej chodzi mi o sam tekst:
* dla największych pasjonatów
* którzy (...) identyfikują się z symbolem
* hołd złożony [Ryzerowi]
* legenda godła marki
* Posiadanie (...) to wyraz lojalności
* dobitnie wyrazić swój styl
rozumiem potrzeby marketingu, budowania popytu, subtelnych manipulacji, socjotechnik itp.
jak na mnie to tu nie jest subtelnie, agresywne akcenty i wzmocnienia pseudopozytywów...
w gruncie rzeczy czytam: "masz chcieć, to jest Twój styl, identyfikuj się, bądź lojalny, składaj hołd bo społeczeństwo i legenda"
i teraz nie wiem, czy grupa docelowa to osoby, do których taki przekaz kierowany jest celowo (co moim zdaniem nie zbyt dobrze świadczy o nich), czy to niedopatrzenie po stronie autorów (co moim zdaniem niezbyt dobrze świadczy o nich)
idę po kawę, świat będzie lepszy, pewnie będę się z tego śmiać