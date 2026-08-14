2026-08-14 13:48
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Thermalright A70 WHITE

Obrazek Thermalright A70 WHITE

Czasy szarych obudów chyba bezpowrotnie minęły, choć być może wróci jeszcze moda na takie retro wydania, jednak teraz wszechobecnie króluje szkło, przekształcając komputerową obudowę bardziej w akwarium, niż w "ubrano" dla podzespołów PeCeta. I bardzo dobrze, że moda zmierza w tą stronę, bo sam szukam takiej konstrukcji dla siebie. Jednak musi ona spełnić kilka warunków, by zagościć w moim komputerze na stałe. Czy produkt Thermalright A70 WHITE ma szanse zastąpić mój dość klasyczny model ZALMAN Z10 PLUS? Zobaczmy...

źródło: Klinika IN4 czytaj więcej...
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