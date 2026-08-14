Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czasy szarych obudów chyba bezpowrotnie minęły, choć być może wróci jeszcze moda na takie retro wydania, jednak teraz wszechobecnie króluje szkło, przekształcając komputerową obudowę bardziej w akwarium, niż w "ubrano" dla podzespołów PeCeta. I bardzo dobrze, że moda zmierza w tą stronę, bo sam szukam takiej konstrukcji dla siebie. Jednak musi ona spełnić kilka warunków, by zagościć w moim komputerze na stałe. Czy produkt Thermalright A70 WHITE ma szanse zastąpić mój dość klasyczny model ZALMAN Z10 PLUS? Zobaczmy...





źródło: Klinika IN4

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