Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Strona 1 - Wygląd

Czasy szarych obudów chyba bezpowrotnie minęły, choć być może wróci jeszcze moda na takie retro wydania, jednak teraz wszechobecnie króluje szkło, przekształcając komputerową obudowę bardziej w akwarium, niż w "ubrano" dla podzespołów PeCeta. I bardzo dobrze, że moda zmierza w tą stronę, bo sam szukam takiej konstrukcji dla siebie. Jednak musi ona spełnić kilka warunków, by zagościć w moim komputerze na stałe. Czy produkt Thermalright A70 WHITE ma szanse zastąpić mój dość klasyczny model ZALMAN Z10 PLUS? Zobaczmy...



W zasadzie biały kolor mi nie przeszkadza w moim wymyślonym w głowie projekcie. Bardzo podobają mi się kontrastowe zestawy, gdzie jasna "buda" fajnie eksponuje ciemną płytę główną, kartę graficzną i system chłodzenia wodnego AIO. Jeśli trafi się czarne "ubranko" zapewne też nie będzie źle, ale dziś trafiła do mnie biała wersja A70.





Wybierać możemy między trzema wersjami tej obudowy, a więc podstawowej A70 WHITE, o której dziś właśnie będziecie czytać, wersja z rozbudowanym podświetleniem - A70 ARGB WHITE oraz wyposażona dodatkowo w duży wyświetlacz LCD (9.16-cala) nad płytą główną - A70 VISION WHITE. Jednak nawet ta podstawowa wersja, prezentuje się na żywo całkiem okazale.Ilość hartowanego szkła robi wrażenie, mimo że zachowano tu równowagę, czyli podzielono ilość ścian na trzy oszklone (panorama w skali niemal 270 stopni) i trzy w konstrukcji stalowej. Od razu zwracam Waszą uwagę na umieszczone na spodzie frontu przycisk Power, gniazd USB i Audio. Znajdziemy je na dole frontu, a więc jest to obudowa pomyślana raczej o stawianiu jej na biurku, gdzieś po prawej stronie od monitora. W przypadku stawiania jej na podłodze, nie będziemy mieli wygodnego dostępu do tego panelu. Prawa ściana A70 będzie odpowiadać w znaczącym stopniu za wentylację naszego komputera, dlatego też zaprojektowano tu dwa szerokie pasy otworów dla dobrej cyrkulacji powietrza. Nie mają one siatki przeciwpyłowej, ale jest ona zbędna, bo tymi otworami nagrzane powietrze z komputera będzie uchodzić na zewnątrz.Cała magia zaciągania chłodnego powietrza do schładzania naszych podzespołów dzieje się na dole tej białej "skrzynki". Tutaj umieszczono sekcję trzech wydajnych wentylatorów 120mm, zabezpieczonych drobną siatką przeciwpyłową. Jedynym minusem takiego rozwiązania jest to, że okresowo trzeba będzie kłaść na boku cały komputer, by wygodnie dobrać się do filtra i go wyczyścić. Na szczęście fajnie zaprojektowano system jego montażu i czynność ta trwa zaledwie chwilę.Zwróćcie jeszcze przez chwilę uwagę na spód A70, gdzie z prawdziwą dbałością o szczegóły, pospinano okablowanie zasilania wentylatorów. Niby szczegół, ale cieszy oko. Cała obudowa spoczywa na piankowych stopkach, absorbujących ewentualne wibracje przenoszone na podłoże.I w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniej ściany, czyli tyłu A70, a tutaj jest nie mniej ciekawie. Moją uwagę już na samym początku zwróciło miejsce na zasilacz, który montujemy tam w pozycji bocznej. Wszystko to dla tego, że w tej konstrukcji nie mamy dolnego tunelu i peryferia typu zasilacz czy magazyn HDD, ukrywać będziemy za płytą główną, ale do tego jeszcze wrócimy przy okazji omawiania wnętrza tej obudowy.Aby dostać się do wnętrza A70 WHITE, wystarczy silnie pociągnąć za "zawleczkę" przytwierdzoną do szklanej bocznej pokrywy. Trzeba to zrobić naprawdę mocno, bo cała ta przejrzysta tafla trzyma się na neodymowych magnesach umieszczonych w narożnikach ramy i detalach łączących szklane panele. Trzeba przyznać, że wszystkie szczegóły mocowania zgrabnie ukryto przed wzrokiem i działa to zaskakująco dobrze.