Battlefield REDSEC oraz Sezon 1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts Inc. oraz Battlefield Studios ogłosiły premierę Battlefield REDSEC – nowej, darmowej odsłony serii, która łączy klasyczne elementy Battlefielda z odświeżonym spojrzeniem na tryb Battle Royale. REDSEC oferuje także emocjonujący tryb Wyzwanie oraz rozbudowane możliwości modyfikacji rozgrywki w trybie Portal. REDSEC debiutuje dziś wraz z Sezonem 1 Battlefield 6, który przeniesie graczy do południowej Kalifornii. Od dziś gracze mogą dołączyć do walki za darmo (oferty mogą ulec zmianie - szczegółowe informacje dostępne są na stronie sprzedawcy), dzięki Battlefield REDSEC, czyli wybuchowemu trybowi rozgrywki, który został umiejscowiony na podwórkach i plażach tego uroczego Stanu.







W ramach dostępu do darmowej zawartości, zostanie udostępniony Forty Lyndon, czyli największa mapa w historii Battlefielda. Klasyczna rozgrywka Battlefielda została tam połączona z elementami gatunku Battle Royale, tworząc niepowtarzalne możliwości taktyczne dla drużyn. Gracze dostaną możliwość udziału w ogromnych starciach na 100 osób, eksploracji rozległego świata w poszukiwaniu ekwipunku i eliminacji wrogich drużyn. Dzięki możliwościom destrukcji otoczenia, gracze będą mogli tworzyć własne ścieżki do zwycięstwa lub przekształcić krajobraz w śmiercionośną broń.



Darmowa wersja REDSEC zawiera również tryb Wyzwanie, czyli dynamiczny tryb eliminacyjny dla ośmiu drużyn składających się z czterech graczy, które będą rywalizować w formacie turniejowym. Każda runda trwa 5 minut, podczas których drużyny muszą zrealizować swoje cele. Dodatkowo, Portal pozwoli wyjść poza standardowe zasady REDSEC i zmieniać reguły gry wedle wizji graczy.



„Battlefield 6 zadebiutował nieco ponad dwa tygodnie temu i pobił wszystkie rekordy serii, szybko stając się jedną z największych premier rokum, a to dopiero początek. Dziś startuje nowy rozdział świata Battlefield – REDSEC to świeże doświadczenie, które łączy Battle Royale, inspirowane wybuchowym stylem serii, bezkompromisową rywalizację drużynową w trybie Wyzwanie oraz nowe możliwości tworzenia i eksplorowania rozgrywki w trybie Portal. REDSEC to wszystko, co kochasz w Battlefieldzie; destrukcja, intensywna walka, pojazdy, w nowej, ogromnej piaskownicy, która jest dostępna dla wszystkich za darmo” - powiedział Byron Beede, General Manager of Battlefield.



Sezon 1 rozpocznie się dzisiaj od etapu Niezależnych operacji, w którym gracze otrzymają nową mapę Pola Blackwell, tryb Punkt uderzenia przeznaczony dla zespołów 4v4, a także nowe uzbrojenie. Sezon 1 wprowadza również przepustkę bojową ze 100 poziomami, 6 ścieżkami i 10 poziomami prestiżu. Dostępna jest także wersja premium BF Pro oraz zawartość premium w sklepie.



„Już ujawniliśmy, że to nasz najbardziej ambitny plan rozwoju w historii Battlefield, a dzisiejszy dzień pokazuje nasze zaangażowanie w jego realizację. To element naszej obietnicy, że będziemy regularnie dostarczać szeroką gamę wysokiej jakości zawartości, tak aby za każdym razem, gdy ruszysz do walki, czekało na ciebie coś nowego i nieoczekiwanego” - powiedział Vince Zampella, Executive Vice President.



Jeszcze w tym roku ukażą się dwa kolejne wydania zawartości Sezonu 1, Kalifornijski opór zadebiutuje 18 listopada, a Zimowa ofensywa 9 grudnia. Kalifornijski opór zawiera nową mapę osadzoną na przedmieściach południowej Kalifornii oraz nowy tryb o nazwie Sabotaż, w którym gracze muszą zniszczyć jak najwięcej celów przed końcem rundy. Natomiast „Zimowa ofensywa” zawiera specjalną, sezonową zawartość tematyczną.



Zawartość sezonowa będzie publikowana regularnie, wprowadzając do gry nowe mapy, tryby oraz bronie. Wszystkie elementy wpływające na rozgrywkę będą dostępne bezpłatnie lub możliwe do odblokowania w grze, co stanowi część zobowiązania do uczciwej rywalizacji i równego dostępu dla wszystkich graczy. Podobnie jak w przypadku Battlefield Labs, Battlefield Studios będzie nadal tworzyć zarówno Battlefield 6, jak i REDSEC wspólnie z graczami, uwzględniając ich opinie w miarę rozwoju gier i rozszerzania się uniwersum Battlefield.



Battlefield 6 jest dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 jest dostępny w Edycji Standardowej (299.90 PLN) oraz w Edycji Phantom (429.90 PLN). Edycja Phantom zawiera pełną wersję gry Battlefield 6, wyjątkowy zestaw skórek żołnierza „Drużyna Widmo”, a także dwa zestawy nowoczesnej broni, skórkę na pojazd i skórkę na nóż bojowy. Edycja Phantom zawiera także żeton Battlefield Pro, pakiet sezonu 1., w skład którego wchodzi przepustka bojowa, 25 pominięć poziomów, wyjątkowe przedmioty kosmetyczne, żetony PD i wiele więcej.



