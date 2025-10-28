Baseus EnerFill FC51 2000 mAh/22.5W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeszcze do niedawna zewnętrzne źródła zasilania w postaci PowerBanków były czymś, co mogło wydawać się nam zbędne. Ogólna dostępność do sieci elektrycznej, przystępne ceny szybkich ładowarek raczej nie wróżyły szerszego zainteresowania tą formą magazynowania energii, zwłaszcza że pierwsze konstrukcje nie powalały pojemnością i trochę przytłaczały ceną. Jednak kiedy urządzenia tego typu przekroczyły pojemność 10000 mAh, a ich oddawana moc również wzrosła, "bankowy" rynek zaczął nabierać tempa.





źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...