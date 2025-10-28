Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Strona 1 - Wygląd

Jeszcze do niedawna zewnętrzne źródła zasilania w postaci PowerBanków były czymś, co mogło wydawać się nam zbędne. Ogólna dostępność do sieci elektrycznej, przystępne ceny szybkich ładowarek raczej nie wróżyły szerszego zainteresowania tą formą magazynowania energii, zwłaszcza że pierwsze konstrukcje nie powalały pojemnością i trochę przytłaczały ceną. Jednak kiedy urządzenia tego typu przekroczyły pojemność 10000 mAh, a ich oddawana moc również wzrosła, "bankowy" rynek zaczął nabierać tempa. Teraz nie wyobrażam sobie podróżowania bez tej energetycznej rezerwy gdzieś w bagażu, a producenci prześcigają się w wymyślaniu tego typu koncentratorów ładunków elektrycznych do konkretnych zastosowań, jak właśnie ekstremalne podróże (wytrzymałe, gumowane obudowy, odporność na zachlapania i kurz), ogólne (biurowe, w szkole lub w domu, okazjonalne wyjścia), awaryjne (do zasilania laptopów, małych stacji roboczych, banki do rozruchu samochodów) oraz bardziej ekskluzywne, bo ten rynek też samoistnie się stworzył przy okazji prestiżowych spotkań, biur szefów spółek, oddziałów itp, gdzie wyrafinowane projekty światowych stylistów spotykają się z kamieniami Swarovski’ego lub wręcz zahaczają o cennik wyrobów diamentowych. No ale nie trzeba mieć worka pieniędzy, by na naszym biurku stanął produkt elegancji, dobrze prezentujący się na tle na przykład białego MacBooka czy innej maszyny z logo nadgryzionego jabłka. Takim sprzętem może zostać Baseus EnerFill FC51 2000 mAh/22.5W, który dziś mam przyjemność dla Was zaprezentować.



