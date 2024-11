BenQ W2720i - projektor kina domowego wspomagany AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma BenQ ogłasza wprowadzenie na rynek modelu W2720i, najnowocześniejszego projektora kina domowego wykorzystującego sztuczną inteligencję AI. Ten innowacyjny projektor został zaprojektowany tak, aby z niespotykaną dotychczas łatwością, przekształcić nowoczesne przestrzenie mieszkalne w przypominające możliwościami nowoczesne sale kinowo – teatralne, oferując nowym nabywcom projektorów kina domowego niezrównane wrażenia wizualne. Rewolucyjny tryb AI Cinema w modelu W2720i zapewnia bezproblemową konfigurację i doskonałą jakość obrazu, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z projektorami kina domowego.







Projektor automatycznie, w czasie rzeczywistym, dostosowuje parametry wyświetlanego obrazu do zmieniających się warunków oświetleniowych otoczenia oraz wyświetlanych treści. Ta inteligentna technologia zapewnia użytkownikom możliwość oglądania filmów w jakości i kolorystyce zgodnej z zamysłem reżysera bez konieczności zgłębiania rozległej wiedzy na temat kalibracji kolorów.



Niezrównana wierność kolorów „od razu po wyjęciu z pudełka” dzięki CinematicColor

Będąca sercem W2720i technologia CinematicColor firmy BenQ sprawia, że projektor od razu po wyjęciu z pudełka, bez żadnej regulacji zapewnia doskonałą wierność kolorów. W2720i wykorzystuje specjalistyczną wiedzę firmy BenQ w zakresie kalibracji kolorów jaką od lat kumuluje dedykowany zespół specjalistów certyfikowanych przez organizacje takie jak THX i ISF. Wiedza ta sprawia, że ​​projektor spełnia komercyjne standardy kina cyfrowego, takie jak DCI-P3. Każdy egzemplarz projektora dostarczany jest z raportem indywidualnej kalibracji fabrycznej, demonstrującym temperaturę barwową D65 i dokładność odwzorowania kolorów z Delta E<3, zapewniając żywe i realistyczne kolory zgodnie z zamierzeniami twórcy - reżysera. Oprócz CinematicColor, technologia BenQ HDR-PRO oferuje wiodące w branży wieloetapowe technologie sterowania oświetleniem, w tym Global Contrast Enhancer, Local Contrast Enhancer i Dynamic Black, obsługujące HDR 10+ dla uzyskania oszałamiającej jakości obrazu.



Kino domowe nowej generacji z przyjaznym dla środowiska oświetleniem LED

W2720i wykorzystuje przyjazne dla środowiska źródło światła LED, zgodnie z rosnącym znaczeniem oświetlenia półprzewodnikowego (SSI) na rynku kina domowego. SSI ma liczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi projektorami lampowymi, w tym wyższą wierność kolorów, większą żywotność i trwałość oraz cichą pracę. Dzięki 30000 godzinom niezmiennego kolorystycznie obrazu, W2720i eliminuje potrzebę częstej wymiany lamp, znacznie obniżając koszty eksploatacji zapewniając spójne, wysokiej jakości wrażenia wizualne.



Kompleksowa domowa rozrywka i elastyczność projekcji

Projektor W2720i został zaprojektowany by podnieść poziom domowej rozrywki, oferując elastyczną konfigurację projekcji, która pozwala wyświetlać obraz o przekątnej 120 cali (3.05 m) z odległości zaledwie 2.7 metra. Dodatkowo dostępne są takie funkcje jak: 1.3-krotny zoom, automatyczne dopasowanie obrazu wielkości ekranu, 8-punktowe indywidualne dopasowanie narożników i pionowe przesunięcie obiektywu. Projektor obsługuje również kompleksowe opcje rozrywki, w tym wbudowany Android TV z usługami przesyłania strumieniowego 4K, takimi jak Netflix i Disney+. Projektor ma trzy złącza HDMI 2.1 (HDCP 2.3), SPDIF i eARC do dźwięku 7.1-kanałowego z przepustowością Dolby Atmos, co ułatwia podłączanie do soundbarów lub głośników.



Projektor będzie dostępny w drugiej połowie listopada w sugerowanej cenie detalicznej 8595 PLN. Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.





















źródło: Info Prasowe - BENQ