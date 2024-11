Bohaterowie serialu Wikingowie w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Szczęk stali i dźwięki bitwy wypełniają powietrze, gdy kruki Odyna szybują nad głowami. Nadszedł czas! Już od 7 listopada, Przepustka bitewna: Wikingowie pozwoli graczom wyruszyć w wędrówkę inspirowaną serialem Wikingowie. Przez 2 tygodnie czołgistom przyjdzie odnaleźć w sobie nordyckiego ducha walki i wyruszyć na podbój ramię w ramię z kultowymi bohaterami – wszystko w drodze do zdobycia ostatecznej nagrody, wojennego rydwanu w postaci Felice, czołgu Premium IX poziomu. Czołgiści będą mogli zwerbować w swoje szeregi Ragnara Lodbroka, Bjorna Ironside’a oraz Ivara bez Kości – legendarnych wojowników znanych z serialu Wikingowie, którzy wesprą ich słowami mądrości i odwagi. Ci niestrudzeni bohaterowie udostępnią swój spryt i męstwo na placu boju jako nagrody w Przepustce bitewnej. Osoby, które będą chciały skompletować swoją drużynę, będą mogły skorzystać ze wsparcia Lagerthy i Flokiego, którzy będą dostępni do pozyskania w sklepie w grze. Wspólnie, ta nordycka banda będzie ostateczną bronią gotową poprowadzić czołgi do zwycięstwa.







Przepustka bitewna: Wikingowie, to cztery etapy nagród - po ich ukończeniu na graczy czeka ostateczny łup w postaci czołgu Felice w ekskluzywnym stylu 3D „Kurs na zachód”. Projekt czerpie inspirację ze wczesnej kultury średniowiecznej Skandynawii i zawiera charakterystyczne elementy z serialu. Na czołgu zawieszone są tarcze wikińskie chroniące gąsienice i panele boczne, a obecność miecza karolińskiego i topora Ragnara Lodbroka przywołuje potęgę wojowników. Elementami, które dodatkowo podkreślają rolę czołgu jako symbolu dominacji, są flaga Ragnara oraz wikiński kompas, który pomaga graczom odnaleźć drogę do celu. Ostatnim akcentem jest samotny kruk latający nad pojazdem, który symbolizuje czujne oko Odyna czuwające nad polem bitwy.



Poza czołgiem Felice i jego stylem 3D, Przepustka bitewna zawiera też selekcję stylów 2D, które umożliwią dowódcom spersonalizowanie swoich maszyn bojowych projektami inspirowanymi Wikingami. Jeden z nich oddaje hołd zaciekłej i odważnej Lagethcie, replikując jej ikoniczną tarczę, inny zaś tworzy zestaw mistycznych run, kolejny nazwany „Spawn of Jormungandr” prezentuje złożone dekoracyjne wzory widziane na broni w serialu, które są odzwierciedleniem kunsztu prawdziwego wojownika.



Serial Wikingowie został wyprodukowany przez MGM Television, oddział Amazon MGM Studios. Współpraca World of Tanks i Wikingów jest możliwa na podstawie licencji udzielonej przez Amazon MGM Studios Consumer Products and Interactive Licensing.

















źródło: Info Prasowe - Wargaming