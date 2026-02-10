Berry Red i Pastel Pink - kolory w akcesoriach mobilnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Warianty kolorystyczne w elektronice użytkowej coraz częściej pełnią podwójną rolę - są elementem stylu, ale też ułatwiają szybką identyfikację sprzętu w domu, pracy czy podróży. W palecie Berry Red i Pastel Pink producenci akcesoriów mobilnych celują w użytkowników, którzy nie chcą wybierać między wyglądem a funkcjonalnością. Świetnie widać to chociażby wśród nausznych słuchawek i głośników mobilnych, lokalizatorów Bluetooth czy powerbanków. Walentynki już blisko, a więc przeanalizujemy pasujące do tej szczególnej okazji barwy - Berry Red i Pastel Pink, także w kontekście ich użyteczności.







Np. model Code Fuse od holenderskiej marki Fresh ’n Rebel w wersjach Pastel Pink i Berry Red to klasyczne słuchawki nauszne dla użytkowników, którzy oczekują wygodnej obsługi i stabilnej pracy bez konieczności pamiętania o częstym ładowaniu. Sterowanie przeniesiono na nauszniki, co pozwala zmieniać utwory i zarządzać połączeniami bez sięgania po smartfon. Deklarowany czas działania do 30 godzin sprawia, że to sprzęt sensowny zarówno do codziennego słuchania, jak i do wyjazdów. Co ważne, bez konieczności pamiętania o ładowaniu co wieczór.



Powerbanki: pojemność albo wygoda ładowania bez kabli

W segmencie produktów do zasilania awaryjnego mamy do czynienia głównie z dwoma aspektami - maksimum energii na zapas i minimum zachodu w użyciu.

Przyjrzyjmy się więc bliżej:

• Powerbank 18000 mAh – propozycja dla osób, które chcą realnie wydłużyć czas pracy telefonu lub kilku urządzeń w podróży, na targach, uczelni czy w pracy terenowej. Duża pojemność jest tu argumentem czysto użytkowym, bo w praktyce oznacza to mniej przerw na szukanie gniazdka i większy bufor bezpieczeństwa na intensywnie spędzane dni.

• Magnetyczny powerbank bezprzewodowy 5000 mAh - stanowi rozwiązanie dla tych, którzy częściej „podtrzymują” poziom baterii w ciągu dnia, zamiast ładować ją od stanu zera. Magnetyczne mocowanie i ładowanie bezprzewodowe mają sens wtedy, gdy liczy się wygoda - szybkie podpięcie i można pracować dalej, bez plątaniny kabli.



Smart Finder: szybkie namierzanie kluczy i drobiazgów

Ten lokalizator Bluetooth od marki Fresh ’n Rebel w kolorze pastelowego różu to mały dodatek, który rozwiązuje bardzo konkretny problem - odnajdywanie przedmiotów, które najczęściej giną w codziennym chaosie (klucze, portfel, plecak, torba). W ujęciu stricte konsumenckim to akcesorium „oszczędzające czas” - szczególnie w domu, biurze i podróży, gdy liczy się możliwość szybkiego wyjścia bez przetrząsania najdrobniejszych zakamarków każdej przestrzeni.



Głośnik Bold S3: mobilne nagłośnienie i odporność na warunki

Bezprzewodowy model Fresh ‘n Rebel Bold S3 w kolorze Berry Red powstał z myślą o użytkownikach, którzy chcą mieć kompaktowy głośnik „do wszystkiego” - od kuchni i salonu po wyjazdy. W tej klasie sprzętu liczą się przede wszystkim mobilność i odporność, tak aby głośnik nie był wyłącznie urządzeniem na specjalne okazje, tylko elementem codziennego zestawu (dom + plener).

































źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel