Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G ogłosił dziś oficjalną dostępność myszy Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE. Stworzona we współpracy z czołowymi zawodnikami esportowymi, nowa konstrukcja wprowadza przełomowy Haptic Inductive Trigger System (HITS), ustanawiając nowy standard w zakresie opóźnień kliknięcia i personalizacji sprzętu dla graczy rywalizujących na najwyższym poziomie. PRO X2 SUPERSTRIKE wyznacza nowy punkt odniesienia w precyzji sterowania i została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy nie uznają kompromisów. Sercem innowacji jest objęta zgłoszeniem patentowym technologia SUPERSTRIKE, eliminująca ograniczenia tradycyjnych przełączników mechanicznych i optycznych.







Zamiast klasycznych mikrostyków zastosowano cewki miedziane generujące pole elektromagnetyczne, a rejestracja kliknięcia odbywa się dzięki indukcyjnemu, analogowemu czujnikowi. Takie rozwiązanie pozwoliło skrócić drogę aktywacji do zaledwie 0,6 mm, co przekłada się na redukcję opóźnienia kliknięcia nawet o 30 ms względem wysokowydajnych przełączników optycznych.



Sprawdzona w boju przez esportową elitę

Aby PRO X2 SUPERSTRIKE spełniała rygorystyczne wymagania profesjonalnej rywalizacji, Logitech G współpracował z czołowymi organizacjami esportowymi, takimi jak G2 Esports, NAVI oraz BLG. Technologia została poddana szeroko zakrojonym testom, a zawodnicy – w tym Rasmus „Caps” Winther z G2 Esports – podkreślali, że natychmiastowa reakcja myszy przypomina przesiadkę z gry na publicznych serwerach do środowiska LAN. Na tym jednak możliwości się nie kończą. Dzięki odbiornikowi USB gracze mogą łatwo przełączać się między PC a konsolą, a łączność Bluetooth® umożliwia korzystanie ze słuchawek na urządzeniach mobilnych. Jedno naciśnięcie przycisku wystarczy, aby przejść z intensywnej rozgrywki do odebrania połączenia lub słuchania muzyki. Bez kabli, bez kompromisów – pełna swoboda działania.



Lekka konstrukcja, nowoczesne materiały i długie sesje

Projekt PRO X2 SUPERSTRIKE wymagał również przełomu w inżynierii materiałowej. Pomimo zastosowania zaawansowanych komponentów elektromagnetycznych, mysz waży zaledwie 61 gramów. Obudowa została wykonana w 49% z plastiku ABS pochodzącego z recyklingu, łącząc wydajność klasy profesjonalnej z odpowiedzialnym podejściem do środowiska. Sprzęt zaprojektowano z myślą o długotrwałym komforcie i powtarzalności ruchów – do 90 godzin pracy na baterii przy ciągłym ruchu oraz ślizgacze PTFE bez dodatków, z wyprofilowanymi krawędziami, zapewniają płynny i stabilny poślizg na każdej podkładce.



Cena i dostępność

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE debiutuje w dwukolorowej wersji „Lunar Eclipse”, z białą górną obudową i kontrastującymi czarnymi przyciskami głównymi. Mysz jest dostępna od 10 lutego 2026 r. w sugerowanej cenie detalicznej 769 PLN w sklepie LogitechG.com oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie.

























źródło: Info Prasowe - Logitech