Bezprzewodowa mysz Trust Redex już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust kolejny raz w krótkim czasie poszerza gamę gamingowych, bezprzewodowych produktów. Do słuchawek Trust GXT 391 Thian, które niedawno trafiły na polski rynek, dołącza mysz Trust GXT 980 Redex. Bateria, w którą ją wyposażono, pozwala na ciągłą grę nawet przez 50 godzin. Tuż po wyczerpaniu akumulatora urządzenie można podłączyć do komputera w celu naładowania, jednocześnie kontynuując zabawę w ulubionym tytule. Projektanci zadbali o niskie opóźnienia w trybie bezprzewodowym, dzięki czemu nie odczujemy żadnych lagów. Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe, mechaniczne przełączniki Kailh. Nie dość, że mogą wytrzymać nawet 80 milionów kliknięć, to gwarantują niezawodne działanie nawet w najbardziej zażartych wirtualnych bojach.







Poza dwoma głównymi przyciskami, Redex posiada także cztery inne programowalne przyciski. Użytkownicy myszki mogą też dostosować do własnych wymagań niezwykle precyzyjny sensor optyczny, wybierając czułość od 200 do 10 000 DPI. Podświetlenie w przypadku tego modelu zastosowano w trzech miejscach: pod scrollem, na grzbiecie myszy pod logo oraz u dołu jej tylnej części. Co istotne, można nim sterować poprzez oprogramowanie. To pozwala także na tworzenie makr i programowanie poszczególnych przycisków.



Gamingowa, bezprzewodowa myszka Trust GXT 980 Redex jest już dostępna w sklepach. Można ją nabyć w Media Expert, RTV Euro AGD i Morele.net w cenie od 149.99 PLN.





Najważniejsze cechy Trust GXT 980 Redex:

- Czułość od 200 do 10000 DPI,

- Niskie opóźnienie w trybie bezprzewodowym. Graj bez kabla lub z kablem, kiedy ładujesz myszkę,

- Wbudowana bateria, którą można ładować, pozwala na do 50 godzin ciągłej gry,

- Podświetlenie RGB wprowadzi cię w gamingowy nastrój,

- Trwałe mechaniczne przełączniki Kailh: wytrzymają nawet do 80 milionów kliknięć,

- 6 programowalnych przycisków.



























Źródło: Info Prasowe / Trust