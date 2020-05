Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR, czołowy producent płyt głównych oraz kart graficznych prezentuje nowe platformy RACING Z490GTA oraz RACING Z490GTN, napędzane przez procesory Intel® Core™ 10-tej generacji. Stworzone dla efektywności i osiągów, płyty główne BIOSTAR RACING Z490GTA oraz RACING Z490GTN zostały zbudowane by trwać przez wiele lat, z swoim stylowym designem RACING DNA zaczerpniętym z flagowej platformy RACING Z490GTA EVO. Podobnie jak swoje starsze rodzeństwo, płyty główne BIOSTAR RACING Z490GTA i RACING Z490GTN posiadają socket LGA 1200 obsługujący najbardziej wymagające procesory Intel Core 10-tej generacji oraz mikroarchitekturę chipsetu Z490.







BIOSTAR dołożył wszelkich starań, aby upewnić się, że jego produkty są doprowadzone do perfekcji i mogą wykorzystać pełną moc piorunująco szybkich procesorów. Nowe platformy posiadają również szereg nowoczesnych technologii, takich jak system Super Hyper PWM dostarczający w 100% stabilne napięcie, gwarantujący pełną precyzję zasilania, osiągi i niezawodność.



Płyta główna RACING Z490GTA jest w pełni wyposażonym pełnowymiarowcem ATX, platforma RACING Z490GTN jest formatu Mini-ITX, stworzona dla klientów poszukujących mniejszych rozwiązań z bogatym wyposażeniem. Obydwie płyty posiadają pancerny Styl RACING oraz efekty podświetlenia RGB (LED ROCK ZONE), zarządzane przez oprogramowanie BIOSTAR VIVID LED DJ, za pomocą którego można łatwo spersonalizować zintegrowane oraz dołączone podświetlenie, podłączone do headerów RGB 12V LED oraz ARGB 5V LED, jak i cały szereg dodatkowych peryferiów.



aprojektowane dla graczy i twórców treści szukających niezawodnego sprzętu klasy premium, który pozwoli wykorzystać pełnię potencjału, płyty główne BIOSTAR RACING Z490GTA oraz RACING Z490GTN wyposażone są w cały szereg najnowszych technologii. Platforma RACING Z490GTA wspiera aż do 128GB pamięci RAM w 4-rech kościach, jej mniejsza wersja RACING Z490GTN, do 64GB RAM w 2-óch modułach. Obydwie płyty umożliwiają na overclocking pamięci do 4400+, co docenią użytkownicy pracujący w zasobożernych aplikacjach.



Platformy RACING Z490GTA i RACING Z490GTN posiadają wyposażenie najwyższej klasy: Super Wytrzymałe Cewki, System Super Hyper PWM oraz Wzmocnione Konektory Zasilania zapewniające efektywne, precyzyjne, bezpieczne i niezawodne zasilanie, które chroni Twój sprzęt i wydłuża jego żywotność. Co więcej, obydwie płyty główne posiadają najnowszy interfejs BIOS z trybem EZ od BIOSTAR, który umożliwia łatwą zmianę ustawień wszystkim, nawet początkującym użytkownikom.



Obydwie podstawki RACING Z490GTA i RACING Z490GTN posiadają niemal identyczne tylne panele WE/WY, za wyjątkiem posiadania przez płytę RACING Z490GTA kilku dodatkowych złącz dzięki większemu rozmiarowi, takich jak Display Port oraz preinstalowanej maskownicy ułatwiającej montaż oraz zapewniającej dodatkową ochronę. Zaprojektowane z myślą o praktycznym wykorzystaniu, obydwie platformy posiadają 4 x porty USB 3.2 Gen1 zapewniające szybki transfer danych, dzięki czemu użytkownicy mogą wykorzystać pełnię mocy najnowszych technologii.



Płyty główne nowej serii 400 od BIOSTAR, wliczając w to modele RACING Z490GTA oraz RACING Z490GTN są dostępne w pre-orderze na oficjalnej stronie przedsprzedaży do 20-tego maja. Pierwsi nabywcy będą mieli szanse zdobyć dodatkowe nagrody od BIOSTAR.































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR