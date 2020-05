Garmin - bezpieczny rower z radarami Varia RVR315 i RTL515

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował dzisiaj radary wsteczne Varia RVR315 oraz Varia RTL515 ze światłem tylnym, które ostrzegają kolarzy o zbliżających się pojazdach. Oba urządzenia są kompatybilne z nową aplikacją Varia, dzięki czemu można ich używać także gdy korzystamy z telefonu jako nawigacji podczas jazdy rowerem. Wraz z kompatybilnym urządzeniem firmy Garmin, nową aplikacją Varia lub dedykowanym wyświetlaczem, rowerzyści otrzymają zarówno wizualne, jak i dźwiękowe ostrzeżenia o zbliżaniu się pojazdów od tyłu, które są wykrywane przez urządzenia z odległości nawet 140 metrów.







Dla rowerzystów używających Varia RTL515 podczas jazdy dziennej, tylne światło jest widoczne z odległości do 1,6 km, a kierowcy mogą zobaczyć rowerzystę jeszcze zanim pojazd zostanie wykryty przez radar. Co więcej, nowy Varia RTL515 ma także tryb peletonu, z błyskiem o niskiej intensywności, dzięki czemu światło nie przeszkadza pozostałym kolarzom jadącym w grupie.



Połączenie Varia RVR315 lub RTL515 z nową aplikacją Varia działa jak wsteczne lusterko w samochodzie, które ostrzega rowerzystów przed zbliżającymi się pojazdami. Podczas jazdy kolarze będą otrzymują kolorowe powiadomienia na telefonie - zielony oznacza, że wszystko jest w porządku, żółty - że radar wykrył nadjeżdżający pojazd, a czerwony - że z tyłu nadjeżdża pojazd z dużą prędkością. Oprócz grafiki, o zbliżających się pojazdach mogą ostrzegać też alarmy dźwiękowe i wibracyjne.



W przypadku korzystania z kompatybilnego smartfonu, urządzenia Varia RVR315 i RTL515 można połączyć z popularnymi aplikacjami innych producentów, takimi jak Ride with GPS, pozwalając rowerzystom na dołożenie widoku z radaru do map w aplikacji. Varia RVR315 ma baterię, która działa do 7 godzin i sugerowaną ceną detaliczną w wysokości 149.99 €uro. Varia RTL515 oferuje do 16 godzin pracy na baterii w trybie dziennej lampy błyskowej oraz do 6 godzin w trybie nocnym lub stałym, a jej sugerowana cena detaliczna wynosi 199.99 €uro.























Źródło: Info Prasowe / Garmin