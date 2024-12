Bramka FRITZ!Smart Gateway obsługuje teraz Matter

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, udostępniła aktualizację systemu FRITZ!OS 7.63 dla bramki FRITZ!Smart Gateway, dzięki czemu urządzenie staje się kompatybilna z platformą Matter i użytkownicy produktów FRITZ! zyskują możliwość korzystania z wielu funkcji Matter, obsługującej inteligentny dom. Matter, jako otwarty standard łączności, umożliwia bezproblemową pracę w sieci i sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi pochodzącymi od wielu producentów, otwierając zupełnie nowe możliwości integracji inteligentnych urządzeń.







Niezależnie od tego, czy chodzi o urządzenia FRITZ!Smart, czy też urządzenia kompatybilne z HAN FUN i Zigbee — zarejestrowane bezpośrednio w bramce FRITZ!Smart Gateway, czy na routerze FRITZ!Box — bramka FRITZ!Smart Gateway bezproblemowo i w pełni integruje środowisko Smart Home FRITZ! z istniejącą siecią Matter.



Producent rozwiązań marki FRITZ!, niemiecka firma AVM, zapowiada, że w przyszłości także inteligentne gniazdka FRITZ!Smart będzie można przełączać za pomocą czujników ruchu kompatybilnych ze standardem Matter. Użytkownicy będą mogli sterować także termostatami FRITZ!Smart za pomocą komend głosowych systemów Alexa, Siri lub Hey Google. Niezależnie od tego, czy powiemy „Siri, ustaw grzejnik na 20 stopni”, czy „Hej Google, włącz światło” – sterowanie inteligentnym domem stanie się jeszcze bardziej intuicyjne i wszechstronne. Dzięki nowym możliwościom integracji zapewniona zostanie w inteligentnym domu maksymalna elastyczność konfiguracji i nieograniczone możliwości połączeń.



Bramka FRITZ!Smart Gateway pełni teraz funkcję mostu Matter, co oznacza, że wybranymi urządzeniami FRITZ!Smart i kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak urządzenia oparte na HAN FUN i Zigbee, można sterować przy użyciu kontrolera Matter. W przyszłości do obsługiwanych urządzeń dodanych zostanie więcej produktów FRITZ! Smart Home.



Do uruchomienia zestawu potrzebne są następujące elementy:

- Router FRITZ!Box

- Bramka FRITZ!Smart Gateway

- Urządzenie kompatybilne z FRITZ!Smart, HAN FUN lub Zigbee

- Kontroler Matter (inteligentny hub, np. Amazon Alexa, Apple Home lub Google Home).





















źródło: Info Prasowe - AVM