Brother - Cztery nowe monochromatyczne drukarki laserowe

Firma Brother wprowadziła do portfolio cztery kompaktowe i wydajne monochromatyczne drukarki laserowe z serii TonerBenefit – HL-B2180DW, DCP-B7620DW, MFC-B7800DN oraz MFC-B7810DW. Urządzenia pozwalają na ekonomiczny i szybki wydruk dokumentów, dzięki czemu codzienna praca administracyjna oraz biurowa może stać się jeszcze bardziej efektywna. Nowe modele z serii Toner Benefit wyróżniają się cichą pracą oraz posiadają pojemny podajnik papieru, a także tacę wyjściową, co pozwala na zlecenie druku dużej ilości materiałów w tym samym czasie – zarówno w domu, jak i w biurze.







HL-B2180DW, DCP-B7620DW, MFC-B7800DN i MFC-B7810DW umożliwiają wydruk 34 stron na minutę, a w przypadku druku dwustronnego do 16 stron na minutę. Wszystkie urządzenia mają wbudowany podajnik papieru na 250 arkuszy. Dodatkowo w zestawie z urządzeniami dostępny jest toner o wydajności do 2 000 stron, co umożliwia utrzymanie kosztów drukowania na niskim poziomie. Wszystkie modele pozwalają na łączność za pomocą Fast Ethernet i USB oraz bezprzewodową (WiFi 5GHz) – z wyjątkiem MFC-B7800DN.



Kompaktowa drukarka HL-B2180DW posiada panel sterowania z 1-wierszowym ekranem LCD. Dodatkowo została wyposażona w 128 MB pamięci wewnętrznej. Urządzenia wielofunkcyjne DCP-B7620DW, MFC-B7800DN oraz MFC-B7810DW umożliwiają intuicyjne drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie. Te modele mają wbudowany panel sterowania z 2-wierszowym ekranem LCD oraz 256 MB pamięci wewnętrznej. MFC-B7800DN i MFC-B7810DW zostały wyposażone również w faks i pozwalają na skanowanie do 22,5 obrazów na minutę.



Najnowsze urządzenia z serii TonerBenefit posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami w celu zapewnienia mocnej ochrony przetwarzanym danym. Dodatkowo w urządzeniach zastosowano trójwarstwowe zabezpieczenie na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu.



Modele HL-B2180DW, DCP-B7620DW, MFC-B7800DN oraz MFC-B7810DW są objęte 3-letnią gwarancją.

















