Polska biel w nowym laptopie od Hyperbook

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska słynnie z innowacji, lecz nie każdy wie, że na rynku mamy również rodzimych producentów sprzętu. Hyperbook bo o nim mowa, to nie kolejny zwykły producent, a marka, która oferuje znacznie więcej. Firma przede wszystkim pozwala na niespotykaną wcześniej możliwość personalizacji i doboru praktycznie każdego komponentu, przez co doświadczenie zakupu nowego laptopa jest bliskie do tego przy składania własnego peceta. Do tego regularnie wprowadzane są nowe modele, w tym nowe wersje kolorystyczne. A już dzisiaj użytkownicy mogą skorzystać z nowej promocji na przedłużoną gwarancję. Tym razem wprowadzono nieskazitelną, białą wersją najnowszego laptopa A15 Zen, który łączy w sobie mocne podzespoły z eleganckim designem.







Polska marka stawia na personalizację, wydajność i styl, a teraz oferuje jeszcze więcej – aż 3 lata gwarancji na zaawansowany układ chłodzenia, z możliwością przedłużenia zabezpieczenia na kolejne lata. To idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie nie tylko wydajność, ale również niezawodność i dbałość o detale.



Hyperbook A15 Zen w eleganckiej, białej wersji kolorystycznej

Ten nowoczesny laptop to połączenie doskonałego designu i najwyższej wydajności, idealny dla użytkowników, którzy oczekują nie tylko funkcjonalności, ale także stylu. Biała obudowa wprowadza nie tylko elegancje, ale i lekkość. Hyperbook A15 Zen wyróżnia się śnieżnobiałą obudową, która nadaje mu nowoczesny i lekki wygląd. Wysokiej jakości materiały użyte do jej wykonania gwarantują trwałość i odporność na codzienne użytkowanie, a jednocześnie dodają urządzeniu wyjątkowej estetyki.



Wydajność ukryta pod białą powłoką

Pod elegancką, białą obudową kryje się potężny procesor AMD Ryzen 7 8845HS, który zapewnia płynne działanie nawet w najbardziej wymagających zadaniach. Możliwość rozszerzenia pamięci RAM do 96GB DDR5 oraz montażu dwóch dysków SSD M.2 o łącznej pojemności do 8TB sprawia, że laptop jest nie tylko piękny, ale również niezwykle wydajny.



Personalizacja i komfort użytkowania

Podświetlana klawiatura, której barwy można dostosować według własnych preferencji, doskonale komponuje się z białym wykończeniem laptopa. Dzięki temu Hyperbook A15 Zen to nie tylko narzędzie pracy, ale także wyraz osobistego stylu.



Dostępność i ceny

Hyperbook A15 Zen w białej wersji kolorystycznej dostępny jest w cenach zaczynających się od 4649 PLN. To idealne połączenie wydajności i elegancji. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie producenta.



Tego w Polsce jeszcze nie było – zaawansowane chłodzenie z 3-letnią gwarancją

Tak jak wspominaliśmy na początku Hyperbook to jeden z nielicznych producentów, który pozwala na rozbudowę swoich laptopów np. o dodatkową pamięć RAM, dysk SDD lub zaawansowany układ chłodzenia. Usługa rozbudowy chłodzenia polega na profesjonalnym polerowaniu radiatorów procesora i karty graficznej za pomocą specjalnych narzędzi. Tuning zwiększa efektywność w odprowadzaniu ciepła, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie temperatury od 3 do 8 stopni w Skali Celsjusza. Dzięki temu wybrany produkt pracuje ciszej oraz wydłuża się jego żywotność. Ta nowatorska metoda jest oferowana w Polsce tylko przez markę Hyperbook.



Teraz, przy zakupie laptopa Hyperbook z zaawansowanym układem chłodzenia, każdy klient otrzyma aż 3 lata gwarancji na cały sprzęt. Oferta jest jednak ograniczona czasowo – obowiązuje jedynie do końca września 2024 roku. Dodatkowo producent pozwala dodatkowo wydłużyć czas zabezpieczenia poprzez wykup ubezpieczenia, które daje gwarancje na kolejne 3 lata. Według zapewnień producenta sprzęt powstaje z dbałością o największe detale, dlatego ze spokojem mogą udzielić tak długich gwarancji.



Oferta skierowana jest do wszystkich klientów, którzy w okresie trwania promocji – od 23 sierpnia do 30 września 2024 roku – zdecydują się na zakup laptopa Hyperbook z zaawansowanym układem chłodzenia. Promocja obowiązuje na wszystkie modele dostępne w ofercie firmy i jest dostępna na stronie internetowej Hyperbook.













źródło: Info Prasowe - Hyperbook