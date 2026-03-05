Brother PT-E720BT i PT-E920BT - Nowe drukarki etykiet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Brother wprowadza na rynek dwie nowe drukarki etykiet zaprojektowane z myślą o profesjonalistach pracujących w terenie oraz w wymagających środowiskach przemysłowych. Modele P-touch CUBE Pro PT-E720BT oraz P-touch CUBE Pro PT-E920BT łączą mobilność, łączność bezprzewodową oraz obsługę przemysłowych taśm, umożliwiając szybkie i wygodne tworzenie trwałych oznaczeń zgodnych z normami branżowymi. Urządzenia wyposażono w moduł Bluetooth, pozwalający na projektowanie i drukowanie etykiet bezpośrednio ze smartfona lub komputera. Dzięki lekkiej, kompaktowej konstrukcji oraz wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu drukarki sprawdzają się w pracy mobilnej – od instalacji elektrycznych i teletechnicznych, po utrzymanie ruchu i logistykę.







Kompatybilność z gamą taśm Pro firmy Brother gwarantuje odporność etykiet na wodę, ścieranie, chemikalia oraz skrajne temperatury, co czyni je odpowiednimi do zastosowań przemysłowych i infrastrukturalnych.



Dwa modele, różne możliwości – elastyczność skrojona na miarę potrzeb

Model PT-E720BT umożliwia druk trwałych etykiet o szerokości do 24 mm, z rozdzielczością 180 dpi Urządzenie pozwala na tworzenie oznaczeń zawierających kody QR, kody kreskowe oraz logo, co ułatwia identyfikację zasobów i elementów infrastruktury. Maksymalna prędkość druku wynosi 20 mm/s, a łączność USB i Bluetooth zapewnia elastyczną komunikację z systemami Windows, Android oraz iOS.



Z kolei PT-E920BT to propozycja dla użytkowników oczekujących jeszcze większej wydajności i funkcjonalności. Drukarka obsługuje etykiety o szerokości do 36 mm oraz oferuje wyższą rozdzielczość druku – 360 dpi co przekłada się na większą precyzję przy bardziej złożonych projektach. Model ten wyposażono dodatkowo w automatyczny obcinak z funkcją nacinania samej etykiety bez podkładu, co usprawnia aplikację oznaczeń i przyspiesza pracę w terenie. Zastosowanie portu USB-C zwiększa wygodę podłączania i ładowania urządzenia. Model kompatybilny jest z systemami opartymi na Windows, Android oraz iOS. Oba modele utrzymane są w charakterystycznej czarno-pomarańczowej stylistyce, podkreślającej ich profesjonalny, przemysłowy charakter. Nowe drukarki P-touch CUBE Pro stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby firm w zakresie trwałego, mobilnego i zgodnego z normami znakowania.











źródło: Info Prasowe - Brother