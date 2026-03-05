2026-03-05 16:00
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

House of Moto Indigo - Motorola z nowym, oficjalnym kolorem marki

Motorola ogłosiła wprowadzenie House of Moto Indigo – nowego globalnego koloru marki, opracowanego we współpracy z Pantone. Nowy odcień ma stanowić element dalszego rozwoju strategii projektowej marki, łączącej funkcjonalność urządzeń z ich estetyką i indywidualnym charakterem. Od lat Motorola podkreśla, że technologia powinna łączyć swój potencjał z osobistym doświadczeniem użytkowników smartfonów. Koncepcja ta znajduje odzwierciedlenie nie tylko w funkcjach urządzeń, lecz także w ich wzornictwie. House of Moto Indigo ma być kolejnym elementem tej strategii.



Współpraca z Pantone
House of Moto Indigo to odcień balansujący pomiędzy niebieskim a fioletem – łączący spokojny ton z wyrazistym charakterem. Został opracowany we współpracy z Pantone, co stanowi kolejny etap długoletniej relacji obu firm. Projekt miał na celu stworzenie koloru, który będzie spójny z identyfikacją wizualną marki. Nowy kolor został zaprojektowany jako uniwersalny i możliwy do wykorzystania w różnych materiałach oraz produktach, a także w otaczającym nas, coraz bardziej cyfrowym środowisku. Motorola wskazuje, że wybór House of Moto Indigo nie był przypadkowy i ma nawiązywać do szerokiej symboliki koloru indygo.

House of Moto Indigo ma pełnić funkcję spójnego elementu identyfikacji wizualnej marki w kolejnych produktach i przyszłych projektach. To coś więcej niż tylko kolor, ponieważ tworzy on spójną tożsamość wizualną i definiuje charakter technologii, nadając jej bardziej swobodnego wymiaru.




źródło: Info Prasowe - motorola
