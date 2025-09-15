Brother prezentuje Mono Laser - Nowa seria drukarek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Brother wprowadza nową serię monochromatycznych drukarek laserowych klasy podstawowej: DCP-L1630W, DCP-L1632W, HL-L1230W oraz HL-L1232W. Urządzenia te oferują połączenie kompaktowych rozmiarów, wydajności, nowoczesnych funkcji bezpieczeństwa i pełnej kompatybilności z popularnymi systemami operacyjnymi – od Windows po ChromeOS. Nowe modele drukarek Brother oferują prędkość druku do 20 stron na minutę oraz czas wydruku pierwszej strony wynoszący zaledwie 10 sekund, co umożliwia sprawne działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu. Wszystkie urządzenia wyposażone są w funkcję ręcznego druku dwustronnego, pomagając tym samym oszczędzać papier i czas.







W zestawach znajduje się toner startowy o wydajności do 1500 stron, który pozwala rozpocząć pracę natychmiast po instalacji urządzenia. Drukarki są kompatybilne z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi Brother, co zapewnia niezmiennie wysoką jakość druku i niezawodność. Użytkownicy docenią także możliwość użycia trybu oszczędzania tonera, który pozwala zmniejszyć jego zużycie bez negatywnego wpływu na szybkość drukowania.



Różnorodność modeli – idealne dopasowanie do Twoich potrzeb

HL-L1230W i HL-L1232W to modele o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, zaprojektowane z myślą o ograniczonej przestrzeni – idealne do domu lub małego biura, gdzie liczy się każdy centymetr wolnego miejsca. Z kolei modele DCP-L1630W i DCP-L1632W oferują funkcjonalność 3 w 1 – oprócz druku umożliwiają także kopiowanie i skanowanie, co czyni je wszechstronnym narzędziem pracy w środowisku biurowym lub domowym z większymi potrzebami w zakresie dokumentów. Użytkownicy domowi docenią również łatwość konfiguracji sieci dzięki usłudze WPS, która umożliwia szybko i automatycznie skonfigurować drukarkę w domowej sieci Wi-Fi. Modele DCP-L1630W i DCP-L1632W zostały także wyposażone w dwuliniowy wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę i pracę z urządzeniem. Taka elastyczność sprawia, że użytkownik może dobrać urządzenie idealnie odpowiadające jego przestrzeni, funkcjom i budżetowi.



Pełna zgodność z systemami i urządzeniami mobilnymi

Wszystkie cztery modele współpracują z szerokim zakresem systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux oraz ChromeOS. Dzięki obsłudze Wi-Fi, Wi-Fi Direct oraz USB 2.0, urządzenia można z łatwością zintegrować z dowolnym środowiskiem pracy. Dodatkowo, użytkownicy mogą drukować z poziomu smartfonów i tabletów za pomocą aplikacji Brother Mobile Connect lub Apple AirPrint oraz Brother Print Service Plugin dla środowisk iOS i Android.



Zaawansowane bezpieczeństwo – standard Brother

Nowa seria laserowych drukarek mono Brother została zaprojektowana z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie danych i użytkowników – zarówno w środowisku domowym, jak i firmowym. Jedną z kluczowych funkcji jest automatyczne wykrywanie włamań – drukarki stale monitorują swoje środowisko i w przypadku wykrycia próby naruszenia zabezpieczeń natychmiast reagują, podejmując działania zapobiegawcze, takie jak automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia, aby przywrócić je do bezpiecznego stanu.



Brother zapewnia także szyfrowane aktualizacje oprogramowania sprzętowego – dane przesyłane do urządzenia podczas uaktualnień są chronione za pomocą zaufanego połączenia HTTPS, co zapobiega manipulacjom i atakom typu „man in the middle”. Urządzenia można również skonfigurować tak, aby blokowały instalację starszych wersji firmware’u, co zabezpiecza przed jego celowym obniżeniem przez nieautoryzowanych użytkowników.



Trwałość i wsparcie

Drukarki Brother to nie tylko jakość, ale też spokój użytkowania. Wszystkie nowe modele objęte są dwuletnią gwarancją, którą można bezpłatnie przedłużyć do 3 lat po rejestracji produktu na stronie www.brother.pl. To dodatkowe zabezpieczenie dla użytkowników indywidualnych i firmowych, potwierdzające niezawodność marki Brother.



Nowa linia urządzeń laserowych Brother to kompaktowe, wydajne i bezpieczne rozwiązania do druku – stworzone z myślą o współczesnych użytkownikach, którzy oczekują więcej za mniej.

















źródło: Info Prasowe - Brother